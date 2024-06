Le Hamas souhaite obtenir des garanties écrites de la part des États-Unis concernant un cessez-le-feu permanent et le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza afin d'approuver une proposition de trêve soutenue par les États-Unis, ont déclaré deux sources de sécurité égyptiennes.

Les médiateurs du Qatar et de l'Égypte ont déclaré que le Hamas avait répondu mardi au plan de cessez-le-feu progressif visant à mettre fin à la guerre de huit mois entre Israël et le groupe militant palestinien, sans donner de détails.

Ce plan a été rendu public à la fin du mois de mai par le président américain Joe Biden. Il prévoit la libération progressive des otages israéliens détenus à Gaza et le retrait des forces israéliennes en deux phases, ainsi que la libération des prisonniers palestiniens, la reconstruction du territoire dévasté par la guerre et la restitution des dépouilles des otages décédés dans une troisième phase.

Les États-Unis ont déclaré qu'Israël acceptait la proposition, mais Israël ne l'a pas déclaré publiquement.

Les sources égyptiennes et une troisième source ayant connaissance des pourparlers ont déclaré que le Hamas craignait que la proposition actuelle ne fournisse pas de garanties explicites pour la transition entre la première phase du plan, qui comprend une trêve de six semaines et la libération de certains otages, et la deuxième phase, qui comprend un cessez-le-feu permanent et le retrait israélien.

Les sources égyptiennes ont déclaré que le Hamas n'accepterait le plan que si les garanties étaient en place, et que l'Égypte était en contact avec les États-Unis à ce sujet.

"Le Hamas veut être assuré d'une transition automatique d'une phase à l'autre, conformément à l'accord défini par le président Biden", a déclaré la troisième source.

Le Hamas et les autorités égyptiennes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Lorsqu'il a annoncé ce plan, M. Biden a déclaré que si les négociations en vue de passer à la deuxième phase duraient plus de six semaines, le cessez-le-feu se poursuivrait au fur et à mesure que ces négociations se prolongeraient.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré mercredi que le Hamas avait proposé de nombreuses modifications à la proposition de cessez-le-feu, dont certaines étaient irréalisables.

Auparavant, un responsable israélien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat avait déclaré que le Hamas avait "changé tous les paramètres principaux et les plus significatifs", caractérisant la réponse du groupe comme un rejet de la proposition de M. Biden concernant la libération des otages.

Un responsable non israélien informé de la question, qui a également refusé d'être identifié, a déclaré que dans sa réponse, le Hamas avait proposé un nouveau calendrier pour un cessez-le-feu permanent avec Israël et le retrait des troupes israéliennes de Gaza, y compris de Rafah.

Mais un haut responsable du Hamas, Osama Hamdan, a nié que le groupe ait proposé de nouvelles idées, accusant les États-Unis de se ranger du côté d'Israël pour "échapper à tout engagement" en faveur d'un plan de cessez-le-feu permanent. Le Hamas a qualifié sa réponse de "positive" et d'ouvrir une "large voie" vers un accord.

Plus de 37 000 Palestiniens ont été tués lors de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, selon les autorités sanitaires de l'enclave côtière gouvernée par le Hamas.

La guerre a commencé lorsque les militants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et en enlevant quelque 250 autres, selon les décomptes israéliens.

Des négociateurs américains, égyptiens et qataris tentent depuis des mois de négocier un cessez-le-feu et de libérer les otages, dont plus d'une centaine seraient toujours en captivité à Gaza.