DUBAI, 28 février (Reuters) - La branche armée du Hamas palestinien a déclaré mercredi avoir tiré deux salves de 40 missiles Grad au total contre le nord d'Israël à partir du sud du Liban.

Les Brigades Al Qassam ont précisé sur la messagerie Telegram avoir visé le siège d'une brigade de l'armée israélienne et la caserne de l'aéroport de Beit Hilal.

Le Hamas a attaqué le 7 octobre le sud d'Israël, qui a lancé en représailles une vaste opération militaire dans la bande de Gaza afin d'y éradiquer le mouvement islamiste palestinien.

L'armée israélienne et le Hezbollah libanais, allié au Hamas, sont parallèlement engagés dans leurs plus violents affrontements à la frontière entre Israël et le Liban depuis la guerre de 2006. (Rédigé par Clauda Tanios, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)