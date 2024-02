DOHA, 7 février (Reuters) - Le Hamas a proposé un projet de cessez-le-feu en trois étapes, en réponse aux médiateurs qataris et égyptiens, incluant l'échange d'otages israéliens capturés lors des attaques du 7 octobre, contre l'assurance du retrait complet des forces israéliennes de Gaza et la libération de prisonniers palestiniens, selon une ébauche du document que s'est procuré Reuters. (Reportage de Samia Nakhoul et Andrew Mills; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)