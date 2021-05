Le Hamas se tient "prêt à dégainer" malgré la trêve-représentant

DOHA, 21 mai (Reuters) - Un représentant du Hamas a déclaré qu'Israël devait mettre fin à ses violations à Jérusalem et réparer les dommages causés par le bombardement de Gaza après le cessez-le-feu qui a débuté vendredi.

"Il est vrai que la bataille se termine aujourd'hui mais Netanyahu et le monde entier doivent savoir que nous sommes prêts à dégainer et que nous continuerons à accroître nos capacités de résistance", a déclaré Ezzat el Rechiq, membre du bureau politique du Hamas.

Il a déclaré à Reuters à Doha que les demandes du mouvement comprennent également la protection de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et la fin de l'expulsion de plusieurs Palestiniens de leur maison à Jérusalem-Est, ce que Ezzat el Rechiq a décrit comme "une ligne rouge".

Les bombardements aériens sur Gaza ont tué 232 Palestiniens et les tirs de roquettes ont fait 12 morts en Israël au cours des 11 jours de conflit. (Reporting by Eman Kamel in Doha; Writing by Ghaida Ghantous; Editing by Jacqueline Wong)