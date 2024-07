Le Haut Conseil d'État (HSC) de la Libye, basé à Tripoli, a rejeté jeudi le budget approuvé par le Parlement basé dans l'est du pays, mettant en garde contre de nouvelles partitions et le gaspillage de l'argent public.

Ce rejet a été exprimé dans une lettre adressée par le président du Conseil, Mohamed Takala, au président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, à Benghazi. Cette lettre a été envoyée aux journalistes par le bureau des médias du Conseil.

La Chambre a approuvé le budget lors de deux sessions différentes, l'une fin avril pour un montant de 90 milliards de dinars libyens (18,5 milliards de dollars) et l'autre mercredi pour un budget supplémentaire de 88 milliards de dinars libyens.

Le budget est destiné au gouvernement d'Oussama Hamad, basé à Benghazi, qui est arrivé au pouvoir en mars 2023 et qui est allié au commandant militaire Khalifa Haftar, qui contrôle l'est et de grandes parties de la région sud de la Libye.

Le Conseil a mis en garde contre ce qu'il a décrit comme "la persistance de la Chambre des représentants dans ses transgressions et la gestion des affaires publiques par sa seule volonté ne fera que conduire à plus de division".

Un budget d'environ 179 milliards de dinars libyens "est une somme d'argent sans précédent", a déclaré le Conseil.

La Libye a connu peu de paix depuis le soulèvement de 2011 contre Mouammar Kadhafi, soutenu par l'OTAN, et s'est divisée en 2014 entre les factions orientales et occidentales en guerre.

À Tripoli, le gouvernement d'unité nationale est dirigé par le Premier ministre intérimaire Abdulhamid al-Dbeibah, qui a été mis en place dans le cadre d'un processus soutenu par l'ONU en 2021.

La Chambre des représentants a été élue en 2014, tandis que le Haut Conseil d'État a été formé dans le cadre d'un accord politique de 2015 et est issu d'un parlement élu en 2012.

Le Conseil, un organe consultatif, a son mot à dire sur les principales questions politiques selon les termes de l'accord politique de 2015.

Le Conseil a souligné dans la lettre "son rejet total de ce qui a été approuvé lors de la session de la Chambre des représentants [...] et considère que cela n'a aucun effet juridique".

Il a également appelé toutes les parties concernées à "contester toute loi émise par la Chambre des représentants en violation".