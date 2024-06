BEYROUTH, 13 juin (Reuters) - Le Hezbollah libanais a déclaré jeudi avoir lancé une attaque coordonnée, à la roquette et au drone armé, contre neuf sites militaires israéliens, en représailles à la mort d'un de ses commandants, tué mardi dans une frappe de Tsahal.

La tension est très vive à la frontière Sud du Liban depuis deux jours.

Le Hezbollah précise dans un communiqué avoir tiré des roquettes Katioucha et Falaq sur six positions de l'armée israélienne. Al-Manar, la chaîne de télévision du mouvement chiite, a fait état de plus de 100 roquettes.

Le communiqué du Hezbollah mentionne également une attaque de drones sur le quartier général du commandement Nord de l'armée israélienne, un QG du renseignement israélien et une caserne.

Selon une source sécuritaire, quelque 30 drones armés ont été tirés, ce qui en fait l'offensive la plus importante avec ce type d'arme depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, le 7 octobre dernier. (Reportage Maya Gebeily et Clauda Tanios, version française Alban Kacher, édité par Sophie Louet)