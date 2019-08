Le Hezbollah dénonce des attaques au drone israéliennes près de Beyrouth

BEYROUTH, 25 août (Reuters) - Un drone israélien s'est écrasé dimanche dans la banlieue sud de la capitale libanaise Beyrouth, une zone contrôlée par le Hezbollah, et un second a explosé peu avant de toucher sol, a déclaré à Reuters un représentant du mouvement chiite libanais, faisant part du premier incident de ce type en plus de dix ans.

L'armée israélienne a déclaré qu'elle ne commentait pas les informations venues de l'étranger.

D'après le représentant du Hezbollah, le second drone lancé par Tsahal a causé quelques dégâts lorsqu'il s'est écrasé avant l'aube près du centre de presse du mouvement chiite à Dahye, en périphérie de la capitale.

Il a fait cette annonce quelques heures après qu'Israël a déclaré avoir mené une offensive aérienne contre des soldats iraniens et des milices chiites alliées à l'Iran près de la capitale syrienne, Damas, avec pour but d'empêcher le lancement d'une attaque aux drones contre l'Etat hébreu.

Des habitants de Dahye ont dit avoir entendu une explosion. Selon un témoin, l'armée a fermé l'accès à un quartier dans lequel un incendie s'était déclaré.

Israël considère l'Iran comme sa principale menace et mène régulièrement des attaques contre des cibles iraniennes et des milices alliées de Téhéran, comme le Hezbollah.

L'Etat hébreu et le mouvement chiite libanais se sont livré une guerre d'un mois en 2006 qui a fait près de 1.200 morts au Liban, pour la plupart des civils, et 158 morts en Israël, pour la plupart des soldats.

Ces dernières années, le Liban s'est plaint à plusieurs reprises auprès des Nations unies du survol de son espace aérien par des avions israéliens. (Laila Bassam, avec Maayan Lubell; Jean Terzian pour le service français)