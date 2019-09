Le Hezbollah dit avoir détruit un véhicule militaire israélien

BEYROUTH, 1er septembre (Reuters) - Le Hezbollah a annoncé avoir détruit dimanche près de la frontière avec le Liban un véhicule militaire israélien dont les occupants ont été tués ou blessés.

L'armée israélienne a fait état de son côté de plusieurs tirs de missiles antichar en provenance du Liban sur le nord d'Israël. Elle a ajouté que ces tirs avaient visé une base militaire et des véhicules et que certains avaient atteint leur but. Une riposte est en cours contre des cibles au Sud-Liban, a ajouté l'armée israélienne.

Israël s'attendait à une riposte militaire du Hezbollah après plusieurs incursions de drones israéliens dans l'espace aérien libanais ces derniers jours.

Le chef de la milice chiite libanaise, Sayyed Hassan Nasrallah, a souligné que les incursions de drones israéliens ne pouvaient pas rester sans réponse sous peine "d'ouvrir la porte aux assassinats ciblés". (Ellen Francis à Beyrouth, Ari Rabinovitch à Jérusalem Jean-Stéphane Brosse pour le service français)