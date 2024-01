Le Hezbollah au Liban et l'armée israélienne ont fait des déclarations suggérant que les deux ennemis déclarés voulaient éviter de risquer d'étendre la guerre au-delà de la bande de Gaza après qu'une frappe de drone a tué un chef adjoint du Hamas palestinien à Beyrouth.

Dans un discours prononcé mercredi à Beyrouth, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré que sa puissante milice chiite, soutenue par l'Iran, "ne peut rester silencieuse" à la suite de l'assassinat d'un député du Hamas, Saleh al-Arouri, mardi.

M. Nasrallah a déclaré que ses forces lourdement armées se battraient jusqu'au bout si Israël décidait d'étendre la guerre au Liban, mais il n'a pas menacé concrètement d'agir contre Israël pour soutenir le Hamas, allié du Hezbollah également soutenu par l'Iran.

Israël n'a ni confirmé ni nié l'assassinat d'Arouri, mais a promis d'anéantir le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, à la suite de l'assaut transfrontalier lancé par le groupe le 7 octobre, au cours duquel, selon Israël, 1 200 personnes ont été tuées et quelque 240 autres enlevées.

Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, interrogé sur les mesures prises par Israël pour se préparer à une éventuelle riposte du Hezbollah, a déclaré à un journaliste : "Je ne répondrai pas à ce que vous venez d'évoquer. Nous nous concentrons sur la lutte contre le Hamas".

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, interrogé sur le discours de M. Nasrallah, a répondu aux journalistes : "Nous n'avons pas vu le Hezbollah se lancer à corps perdu dans l'aide et l'assistance au Hamas.

L'assassinat de M. Arouri est un nouveau signe de la possibilité que la guerre, qui dure depuis près de trois mois, s'étende bien au-delà de Gaza, entraînant dans son sillage la Cisjordanie occupée par Israël, les forces du Hezbollah à la frontière israélo-libanaise et les voies de navigation de la mer Rouge.

M. Arouri, 57 ans, qui vivait à Beyrouth, est le premier haut responsable politique du Hamas à être assassiné en dehors des territoires palestiniens depuis qu'Israël a lancé son offensive contre le groupe islamiste palestinien à la suite de l'assaut du 7 octobre.

Depuis le début de la guerre de Gaza, le Hezbollah est impliqué dans des échanges quasi quotidiens de tirs d'artillerie avec Israël à la frontière sud du Liban. Mercredi, un responsable local du Hezbollah et trois autres membres ont été tués lors d'une frappe israélienne sur le sud du Liban, ont déclaré deux sources de sécurité à Reuters.

Plus de 120 combattants du Hezbollah et deux douzaines de civils ont été tués sur le territoire libanais, ainsi qu'au moins neuf soldats israéliens en Israël.

M. Nasrallah a déclaré qu'il n'y aurait "aucun plafond" ni "aucune règle" pour les combats du Hezbollah si Israël déclenchait une guerre totale contre le Liban.

Il a déclaré que l'incursion éclair du Hamas le 7 octobre portait un coup sévère et délibéré au processus de normalisation entre Israël et divers gouvernements arabes soutenus par les États-Unis qui se déroule depuis 2020.

La mort de M. Arouri retire un grand nom de la liste des principaux ennemis islamistes recherchés par Israël et pourrait pousser les dirigeants en exil du Hamas à se cacher davantage, ce qui entraverait les efforts visant à négocier de nouveaux cessez-le-feu à Gaza et des libérations d'otages.

Israël l'accuse depuis longtemps d'orchestrer des attaques contre ses citoyens. Mais un responsable du Hamas a déclaré qu'il était également "au cœur des négociations" menées par le Qatar et l'Égypte sur l'issue de la guerre de Gaza et la libération des otages israéliens détenus par le Hamas.

M. Nasrallah a pris la parole pour commémorer le quatrième anniversaire de l'assassinat du haut commandant des Gardiens de la révolution iranienne, Qassem Soleimani, lors d'une attaque de drone américain en Irak.

Deux explosions survenues mercredi lors d'une cérémonie commémorative dans un cimetière du sud-est de l'Iran où Soleimani est enterré ont tué près de 100 personnes, à un moment où les tensions entre l'Iran et Israël, deux ennemis jurés, sont très vives.

UN CAMP DE RÉFUGIÉS SOUS LE FEU DE L'ENNEMI

Les forces israéliennes ont poursuivi leur offensive aérienne et terrestre contre les militants du Hamas à Gaza.

Selon le ministère de la santé de Gaza, le nombre total de Palestiniens décédés à la suite de l'offensive israélienne s'élevait mercredi à 22 313, soit près de 1 % des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza.

Les bombardements israéliens ont rasé une grande partie de l'enclave densément peuplée, provoquant une catastrophe humanitaire. La plupart des habitants de Gaza se sont retrouvés sans abri, entassés dans des zones de plus en plus restreintes dans l'espoir de trouver un abri rudimentaire, alors que les pénuries alimentaires menacent de provoquer une famine.

Dans son rapport quotidien de mercredi, l'armée israélienne a déclaré que des "batailles intensives" avec des militants se poursuivaient dans la principale ville de Gaza, Khan Younis, au sud. Auparavant, elle avait déclaré qu'elle essayait de débusquer les dirigeants du Hamas dans la région.

Des avions israéliens ont largué des tracts sur Al-Nusseirat, ordonnant à la population de quitter sept quartiers.

"Vous vous trouvez dans une zone de combat dangereuse. Les forces de défense israéliennes mènent des opérations intensives dans votre zone de résidence. Pour votre sécurité, les FDI vous demandent instamment d'évacuer immédiatement cette zone", indiquaient les tracts, faisant référence aux Forces de défense israéliennes.

Les avions de guerre et les chars israéliens ont également intensifié leurs attaques contre le camp de réfugiés d'Al-Bureij, dans le centre de Gaza. Les habitants ont déclaré que les chars qui ont avancé depuis l'est et le nord ont assiégé deux écoles et que les soldats ont fait prisonniers plusieurs personnes qui s'abritaient à l'intérieur. Ils ont également déclaré qu'ils s'inquiétaient de la présence de tireurs embusqués sur les toits.

À Rafah, près de la frontière entre le sud de la bande de Gaza et l'Égypte, des médecins ont déclaré qu'un tir de missile israélien sur une maison avait tué trois personnes. Le ministère de la santé de Gaza a également déclaré qu'une frappe aérienne israélienne avait tué et blessé des dizaines de personnes dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza.

L'armée israélienne affirme qu'elle s'efforce d'éviter de blesser les civils et accuse le Hamas de placer des combattants dans des zones résidentielles, ce que le groupe nie.

L'armée israélienne a déclaré que le nombre de ses soldats tués depuis sa première incursion terrestre, le 20 octobre, s'élevait à 177.