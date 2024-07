Le groupe militant Hezbollah, soutenu par l'Iran, a déclaré dimanche avoir lancé une attaque de drone sur le mont Hermon, dans le plateau du Golan syrien occupé par Israël, où ce dernier dispose d'un centre de surveillance clé.

Le Hezbollah a indiqué qu'il s'agissait de son premier bombardement de ce type depuis qu'il a commencé à échanger des coups de feu avec Israël le 8 octobre, un jour après que son allié palestinien, le Hamas, a attaqué le sud d'Israël, déclenchant ainsi la guerre de Gaza. Le Hezbollah affirme qu'il n'arrêtera ses opérations qu'à la fin de la guerre. .

Bien qu'il ait frappé à plusieurs reprises d'autres zones du Golan syrien occupé, le Hezbollah libanais a déclaré que c'était la première fois qu'il frappait la cible militaire située à l'altitude la plus élevée du territoire contrôlé par Israël.

Depuis la guerre israélo-arabe de 1973, Israël dispose d'installations clés de surveillance, d'espionnage et de défense aérienne sur le mont Hermon, qui surplombe la capitale syrienne et sert à surveiller la Syrie, l'Irak, la Jordanie et certaines parties de l'Arabie saoudite.

Le conflit entre le Hezbollah, soutenu par l'Iran, et Israël s'intensifie progressivement depuis des mois, faisant craindre une guerre de grande ampleur, que les deux parties affirment vouloir éviter et que les diplomates s'efforcent de prévenir.

Le Hezbollah a intensifié ses attaques, envoyant un plus grand nombre de drones explosifs, utilisant un nouveau type de roquettes et déclarant avoir pris pour la première fois des avions de guerre israéliens pour cible, selon des sources connaissant bien l'arsenal du Hezbollah.

Cette escalade a mis à l'épreuve les règles non écrites qui, depuis octobre, ont largement confiné le conflit aux zones situées à la frontière ou à proximité de celle-ci, en tenant les villes libanaises et israéliennes à l'écart de la ligne de feu.

Israël accuse le Hezbollah, soutenu par l'Iran, d'être à l'origine de l'augmentation de la violence et a réitéré sa promesse de rétablir la sécurité à la frontière. Les forces de défense israéliennes n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur la dernière attaque du Hezbollah.