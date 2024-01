Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a repoussé les premières idées de Washington pour calmer les combats avec le voisin israélien, notamment en éloignant ses combattants de la frontière, mais il reste ouvert à la diplomatie américaine pour éviter une guerre ruineuse, ont déclaré des responsables libanais.

L'envoyé américain Amos Hochstein a mené une action diplomatique pour rétablir la sécurité à la frontière israélo-libanaise, alors que l'ensemble de la région vacille dangereusement vers une escalade majeure du conflit déclenché par la guerre de Gaza.

Les attaques des Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, contre la navigation en mer Rouge, les frappes américaines en réponse à ces attaques et les combats qui se déroulent ailleurs au Moyen-Orient ont rendu ces efforts encore plus urgents.

"Le Hezbollah est prêt à écouter", a déclaré un haut fonctionnaire libanais au fait des réflexions du groupe, tout en soulignant que ce dernier considérait comme irréalistes les idées présentées par le négociateur chevronné Hochstein lors d'une visite à Beyrouth la semaine dernière.

La position du Hezbollah est qu'il tirera des roquettes sur Israël jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu total à Gaza. Le rejet par le Hezbollah des propositions présentées par Hochstein n'a pas été rapporté précédemment.

Malgré ce rejet et les volées de roquettes du Hezbollah en faveur de Gaza, l'ouverture du groupe aux contacts diplomatiques témoigne d'une aversion pour une guerre plus large, ont déclaré l'un des responsables libanais et une source de sécurité, même après qu'une frappe israélienne a atteint Beyrouth le 2 janvier, tuant un dirigeant du Hamas.

Israël a également déclaré vouloir éviter la guerre, mais les deux parties se disent prêtes à se battre si nécessaire. Israël prévient qu'il réagira de manière plus agressive si un accord visant à sécuriser la zone frontalière n'est pas conclu.

Une telle escalade ouvrirait une nouvelle phase importante du conflit régional.

Considéré comme une organisation terroriste par Washington, le Hezbollah n'a pas été directement impliqué dans les pourparlers, ont déclaré trois responsables libanais et un diplomate européen. Les idées de Hochstein ont été transmises par les médiateurs libanais. Reuters a consulté onze responsables libanais, américains, israéliens et européens pour cet article.

Les trois sources libanaises et un responsable américain ont déclaré que l'une des suggestions émises la semaine dernière consistait à réduire les hostilités à la frontière, parallèlement aux mesures prises par Israël pour réduire l'intensité de ses opérations à Gaza.

Une proposition a également été communiquée au Hezbollah pour que ses combattants s'éloignent de 7 km de la frontière, ont déclaré deux des trois responsables libanais. Cela laisserait les combattants bien plus près que la demande publique d'Israël d'un retrait de 30 km jusqu'au fleuve Litani, stipulée dans une résolution de l'ONU de 2006.

Le Hezbollah a rejeté ces deux idées comme étant irréalistes, ont déclaré les responsables libanais et le diplomate. Le groupe a longtemps exclu de rendre ses armes ou de retirer ses combattants, dont beaucoup sont originaires de la région frontalière et se fondent dans la société en temps de paix.

Le bureau du Premier ministre israélien a refusé de commenter les "rapports de discussions diplomatiques" en réponse aux questions de Reuters pour cette histoire. Les porte-parole du Hezbollah et du gouvernement libanais n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires détaillées.

La Maison Blanche a refusé de commenter les informations de Reuters.

Le Hezbollah a toutefois indiqué qu'une fois la guerre de Gaza terminée, il pourrait être ouvert à la négociation par le Liban d'un accord de médiation sur les zones contestées à la frontière, ont déclaré les trois responsables libanais, une possibilité à laquelle le chef du Hezbollah a fait allusion lors d'un discours prononcé ce mois-ci.

"Après la guerre de Gaza, nous sommes prêts à soutenir les négociateurs libanais pour transformer la menace en opportunité", a déclaré à Reuters un haut responsable du Hezbollah, sous couvert d'anonymat. Il n'a pas évoqué de propositions spécifiques.

Le Hezbollah avait déjà fait usage de ses armes lors d'une trêve de sept jours dans la bande de Gaza à la fin du mois de novembre.

Le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, en réponse à une question de Reuters lors d'un point presse mercredi, a déclaré qu'il y avait "encore une fenêtre d'opportunité diplomatique" pour pousser le Hezbollah à s'éloigner de la frontière.

M. Hochstein a fait ses preuves en matière de médiation entre le Liban et Israël. En 2022, il a négocié un accord délimitant la frontière maritime contestée entre les deux pays - un accord scellé avec l'approbation du Hezbollah en coulisses.

Le Premier ministre libanais Najib Mikati, dont le Hezbollah compte des ministres au sein de son cabinet, a déclaré que Beyrouth était prêt à discuter de la stabilité à long terme de la frontière.

Lors de sa visite à Beyrouth le 11 janvier, M. Hochstein a rencontré M. Mikati, le président du parlement et le commandant de l'armée. Il avait alors déclaré publiquement que les États-Unis, Israël et le Liban préféraient tous une solution diplomatique.

M. Hochstein a déclaré aux journalistes qu'il espérait que "nous tous, des deux côtés de la frontière", parviendrions à une solution permettant au Liban et à Israël de vivre dans des conditions de sécurité garanties.

L'IRAN

Fer de lance de l'"axe de la résistance" allié à l'Iran, le Hezbollah a été entraîné dans une bataille à laquelle il a déclaré ne pas s'attendre lorsque le Hamas, allié des Palestiniens, a pris d'assaut Israël le 7 octobre, déclenchant un conflit qui s'est également étendu à la mer Rouge, où les frappes américaines ont ciblé les Houthis du Yémen en raison de leurs attaques contre les navires.

Le Hezbollah a déclaré que sa campagne avait aidé les Palestiniens en affaiblissant les forces israéliennes et en chassant des dizaines de milliers d'Israéliens de leurs maisons.

Le prix à payer est élevé : environ 140 combattants du Hezbollah et au moins 25 civils libanais ont été tués, ainsi qu'au moins neuf soldats et un civil israéliens. L'intensité des combats s'est accrue au cours des dernières semaines.

Le Hezbollah, fondé par les gardiens de la révolution iraniens en 1982, est le plus puissant et le plus influent des groupes soutenus par l'Iran. Il a joué un rôle important dans la politique étrangère de Téhéran.

Des sources familières avec la pensée du Hezbollah ont déclaré qu'il savait qu'une guerre totale serait ruineuse pour le Liban, un pays déjà déstabilisé par des années de crises financières et politiques, et où le vaste arsenal du Hezbollah a longtemps été un point de discorde. Selon les experts, la cache comprend plus de 100 000 roquettes.

Même si les combattants alignés sur l'Iran attirent les tirs américains ailleurs dans la région et que l'Iran lance des frappes en Syrie et en Irak, Téhéran répugnerait à voir le Hezbollah et le Liban soumis à une destruction massive, notamment parce qu'il a déjà dû payer la facture de la reconstruction, a déclaré Mohanad Hage Ali, directeur adjoint du Centre Carnegie pour le Moyen-Orient, un groupe de réflexion basé à Beyrouth.

Le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré mercredi que les attaques de "l'axe de la résistance" contre Israël et ses intérêts cesseraient si la guerre de Gaza prenait fin.

Hage Ali a déclaré que le Hezbollah souhaitait clairement éviter un conflit à grande échelle. Il ne veut pas se retrouver dans une situation où les frappes israéliennes se poursuivraient ou s'intensifieraient au Liban après la fin de la guerre de Gaza ou après une réduction significative de celle-ci.

"Un processus dans lequel il peut engager ou soutenir l'État libanais dans ses négociations offrirait les avantages d'une désescalade", a-t-il déclaré.

MENACES ET INCITATIONS

La diplomatie se heurte à d'importantes complications et de nombreux observateurs estiment qu'il existe un risque sérieux d'escalade des combats. Israël a déclaré que son armée agirait si la diplomatie ne parvenait pas à rétablir la sécurité dans le nord d'Israël.

Le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré que le groupe avait entendu "des menaces et des incitations".

La menace, a déclaré M. Nasrallah dans un discours prononcé le 15 janvier, était l'avertissement selon lequel Israël déplacerait des forces vers sa frontière nord alors qu'il passe à la phase suivante de la guerre de Gaza. Le Hezbollah est prêt pour la guerre et se battra sans "aucune limite, règle ou frontière", a-t-il déclaré.

Mais il a également fait allusion à des possibilités diplomatiques, déclarant dans un discours prononcé le 5 janvier qu'une fois la guerre de Gaza terminée, le Liban aurait "une occasion historique" de libérer des terres.

Ces commentaires ont été largement interprétés comme reflétant la possibilité d'un accord négocié réglant le statut des zones frontalières contestées.

Quatre responsables libanais informés de la situation ont déclaré que M. Hochstein avait discuté d'idées visant à promouvoir un tel accord, mais qu'il n'avait présenté aucun projet de proposition. Ces responsables n'ont pas donné de détails sur ces idées.

Un responsable israélien a déclaré à Reuters que le gouvernement israélien avait "transmis de nombreuses demandes", sans donner de détails. "D'une manière ou d'une autre, nos 80 000 résidents du Nord rentreront chez eux", a déclaré le responsable.

La France a également participé aux efforts de désescalade. Une source familière de la pensée française a déclaré que les commentaires publics de Nasrallah faisant allusion à un possible accord frontalier étaient "des messages directs aux Américains et aux Français".

Il nous dit : "la porte est ouverte".