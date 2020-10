Le High Yield européen a encore de l'avenir, estime SPDR 0 05/10/2020 | 09:54 Envoyer par e-mail :

Contrairement aux décisions prises initialement dans la gestion du Covid-19, les gouvernements tentent désormais d'éviter toute mise à l'arrêt de l'économie, ce qui devrait limiter l'impact d'une éventuelle résurgence de la pandémie sur les entreprises.



De nombreuses mesures gouvernementales mises en place pour aider les entreprises à survivre sont par ailleurs prorogées. Les niveaux records d'émissions du High Yield suggèrent en outre que les entreprises ont chercher à “préfinancer” leurs besoins en trésorerie et devraient donc afficher des résultats plus robustes qu'au premier trimestre 2020.



Le nombre de downgrades a fortement diminué au troisième trimestre 2020 avec un recul des notations de 26% (pour S&P) et 29% (pour Moody's) “seulement” par rapport au second trimestre.



De prime abord, cela suggère que les préoccupations des agences de notation portent désormais moins sur la solidité financière des entreprises en tant que telle. Cela signifie également que le marché du High Yield devrait avoir moins de "Fallen Angels" à absorber.



Dans l'ensemble, les inquiétudes autour du Covid-19 ne semblent pas se dissiper à court terme, ce qui amènera les obligations à High Yield à évoluer dans un environnement plus volatile.



Toutefois, les entreprises sur ce créneau semblent plus robustes et la résistance générale dont le High Yield a fait preuve lors des précédentes périodes de volatilité des marchés d'actions pourraient limiter les risques d'effondrements des valorisations sur la classe d'actifs.



Les investisseurs sont toujours à la recherche de rendements obligataires sur fond de retour de l'appétit pour le risque (à l'instar du mouvement auquel nous avons assisté en juin cette année), ce qui pourrait constituer autant d'opportunités pour la classe d'actifs du HY européen qui continue d'offrir une véritable régularité dans le paiement des coupons.





