Le Honduras va confier à la police militaire le contrôle de la majeure partie du système pénitentiaire du pays pour l'année prochaine, a annoncé mercredi en fin de journée le bureau présidentiel de ce pays d'Amérique centrale, au lendemain d'une émeute dans les prisons qui a fait près de 50 morts.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle campagne de répression de la criminalité qui prévoit l'extension de l'état d'exception suspendant certains droits constitutionnels à un plus grand nombre de territoires et sur une période plus longue, ainsi qu'un rôle accru des forces armées dans les efforts de sécurité à l'échelle nationale, a déclaré le gouvernement.

Le Honduras va également transformer des îles situées à des centaines de kilomètres de la côte en une colonie pénitentiaire pour les chefs de gangs "très dangereux", a déclaré le bureau présidentiel.

Mme Castro avait promis des "mesures drastiques" pour remédier aux décès survenus dans une prison pour femmes, qu'elle a attribués à une attaque organisée par des membres de gangs et menée à l'insu des gardiens.

La police a déclaré que l'affrontement avait eu lieu lorsque des membres armés du gang Barrio 18 ont retenu les gardes et attaqué des membres du gang rival Mara Salvatrucha (MS-13).

Les deux gangs, qui ont leurs origines aux États-Unis, se battent pour le contrôle du trafic de drogue et des droits d'extorsion, et s'affrontent souvent entre eux ou avec les autorités.

L'émeute de mardi a probablement commencé en représailles aux récentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la corruption et le contrôle des gangs à l'intérieur des prisons, selon les autorités.

Le gouvernement de Castro a limogé mercredi soir tous les membres du comité chargé de superviser les mesures de répression antérieures.

Il a également rendu le contrôle de 21 des 26 prisons du pays à la police militaire. Mme Castro, une femme de gauche, avait retiré à la police militaire le contrôle des prisons lors de son entrée en fonction au début de l'année 2022, pour le confier à la police nationale.

Son bureau a également étendu l'état d'exception à d'autres régions du pays, ce qui permet aux autorités de limiter la liberté de mouvement et de réunion, de perquisitionner des domiciles et de procéder à des arrestations sans mandat.

Les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé cet état d'exception, qui fait suite à une décision similaire du Salvador, où des dizaines de milliers de membres présumés de gangs ont été emprisonnés au cours des dix-huit derniers mois.

Pour les femmes encore incarcérées dans la prison où l'émeute a éclaté, le gouvernement de Castro a demandé au pouvoir judiciaire de reconsidérer la question de la détention pour celles qui n'ont pas encore été jugées et pour celles qui sont atteintes d'une maladie en phase terminale.