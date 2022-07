Le Honduras lance la "Bitcoin Valley" dans la ville touristique de Santa Lucia.

La petite ville dans les montagnes, à 20 minutes de la capitale Tegucigalpa, est devenue une ville bitcoin.

Les propriétaires d'entreprises, grandes et petites, de Santa Lucia s'adaptent pour traiter les cryptomonnaies comme moyen de paiement, dans l'espoir d'attirer davantage de tourisme.

"Cela ouvrira plus d'opportunités et attirera plus de personnes qui veulent utiliser cette monnaie", a déclaré Cesar Andino, directeur de la place commerciale Los Robles.

Le projet "Bitcoin Valley" vise à ce que 60 entreprises soient formées dans un premier temps et adoptent les cryptomonnaies pour commercialiser leurs produits et services, dans l'espoir d'étendre ces pratiques à davantage d'entreprises et aux zones voisines.

L'initiative a été développée conjointement par l'organisation Blockchain Honduras, le consortium guatémaltèque d'échange de cryptomonnaies Coincaex, l'Université technologique du Honduras et la municipalité de Santa Lucia.

Ruben Carbajal Velazquez, professeur à l'Université technologique, a déclaré : "La communauté de Santa Lucia sera formée à l'utilisation et à la gestion des cryptomonnaies, en les mettant en œuvre dans différentes entreprises de la région et en générant du crypto-tourisme."

Si certains pays d'Amérique latine explorent le potentiel des cryptomonnaies, il existe des risques.

En septembre 2021, le Salvador a adopté le bitcoin comme monnaie légale, ayant sa propre "plage de bitcoin" dans la ville d'El Zonte, haut lieu du surf.

Le pari du pays d'Amérique centrale sur le bitcoin a été entravé par le ralentissement du marché des crypto-monnaies et le scepticisme des créanciers multilatéraux et des agences de notation. Ses avoirs de 105 millions de dollars déclarés publiquement ne valent plus qu'environ 57 millions de dollars.

Pour faire face à la volatilité, la "Bitcoin Valley" hondurienne "permettra aux commerçants de recevoir des paiements instantanés dans la monnaie locale, éliminant ainsi les risques de fluctuation des cryptomonnaies", a déclaré Leonardo Paguada, fondateur de l'organisation Block Chain Honduras.

Les détracteurs de l'expansion du bitcoin ont averti que ce type d'opérations pourrait alimenter le blanchiment d'argent et l'instabilité financière tout en renforçant la fracture numérique, car les parties les plus pauvres de la société pourraient avoir du mal à accéder à la technologie.