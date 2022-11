Le Honduras va achever ses négociations avec l'ONU sur la mission anti-corruption, déclare le président.

Le gouvernement négocie avec les responsables de l'ONU depuis le mois de mai sur la création de la mission, les experts affirmant que la corruption généralisée au Honduras a aggravé la pauvreté, la violence et augmenté la migration vers d'autres pays.

"Une délégation de haut niveau se rendra aux Nations Unies demain afin de finaliser les accords", a déclaré le président de gauche lors d'un événement dans une zone rurale.

La délégation hondurienne sera dirigée par le ministre des affaires étrangères Enrique Reina. Lors d'un autre événement, il a déclaré que son équipe travaillerait à l'installation de la mission, connue sous le nom de Mission internationale contre la corruption et l'impunité (CICCIH), dès que possible.

L'une des promesses de campagne de Castro, la nouvelle mission arriverait environ trois ans après qu'une précédente mission anti-corruption, la Mission de soutien contre la corruption et l'impunité au Honduras (MACCHI), ait été dissoute.

La MACCHI, soutenue par l'Organisation des États américains (OEA), opérait au Honduras depuis 2016, mais elle a été dissoute après que l'ancien président Juan Orlando Hernandez n'ait pas réussi à trouver un accord pour prolonger son séjour dans le pays.

MACCHI avait exposé la corruption de fonctionnaires et de politiciens, dont beaucoup étaient liés à Hernandez, ce qui a conduit à plusieurs condamnations, dont celle de Rosa Elena Bonilla, l'épouse de l'ancien président Porfirio Lobo, pour avoir détourné des fonds destinés à des programmes sociaux.

Hernandez, qui a été extradé aux États-Unis pour des accusations liées à la drogue et aux armes, a plaidé non coupable aux accusations selon lesquelles il a reçu des millions de dollars de la part de trafiquants de drogue en échange de leur protection, et a utilisé l'argent pour financer ses campagnes.