Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a annoncé lundi un nouveau plan ambitieux pour un Indo-Pacifique ouvert et libre, promettant des milliards de dollars d'investissements pour aider les économies de la région dans tous les domaines, de l'industrie à la prévention des catastrophes.

Le plan annoncé à New Delhi est considéré comme une tentative de Tokyo de forger des partenariats plus solides avec les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est pour contrer l'affirmation croissante de la Chine.

M. Kishida a déclaré que le nouveau plan indo-pacifique libre et ouvert reposait sur "quatre piliers" : le maintien de la paix, le traitement des nouveaux problèmes mondiaux en coopération avec les pays indo-pacifiques, l'établissement d'une connectivité mondiale par le biais de diverses plateformes et la garantie de la sécurité des mers et des cieux ouverts.

Pour y parvenir, M. Kishida s'est engagé à consacrer 75 milliards de dollars à la région indo-pacifique d'ici à 2030, par le biais d'investissements privés et de prêts en yens, et à accroître l'aide par le biais d'une assistance gouvernementale officielle et de subventions.