Le Japon appelle à une augmentation des dépenses de défense dans un document de politique générale et prend acte des menaces qui pèsent sur Taïwan.

Ni la période de cinq ans ni la référence à l'île démocratique et indépendante que la Chine considère comme faisant partie de son territoire, n'avaient figuré dans une ébauche du document la semaine dernière. Taiwan rejette les revendications de souveraineté de la Chine et affirme que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.

Le Japon et les États-Unis "ont souligné l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et d'une résolution pacifique de tout problème des deux côtés", indique le document dans une note de bas de page qui fait référence à une réunion entre le président américain Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida à Tokyo le mois dernier.

La feuille de route politique, la première de M. Kishida depuis sa prise de fonction en octobre, sert de plan directeur pour le budget de la prochaine année fiscale, bien que toute augmentation importante des dépenses militaires mettrait à rude épreuve les finances publiques japonaises, déjà mises à mal.

La mention de Taïwan intervient après que M. Biden a déclaré que Washington était prêt à recourir à la force pour défendre Taïwan contre toute attaque de la Chine.

La feuille de route de l'année dernière, en revanche, indiquait seulement que le Japon augmenterait considérablement ses dépenses de défense si nécessaire, et ne mentionnait pas Taïwan.

L'alarme s'est accrue à Tokyo au sujet de Taïwan, suite à une recrudescence de l'activité militaire chinoise en Asie de l'Est. Avec l'île voisine japonaise d'Okinawa, Taïwan constitue un ourlet pour les forces de Pékin.

La rupture de cette ligne menacerait directement les voies maritimes qui fournissent à l'économie japonaise la majeure partie de son pétrole.

La Chine affirme que ses récents exercices près de Taïwan, qui ont inclus des incursions régulières de ses avions dans la zone de défense aérienne de l'île, visent à dissuader la "collusion" entre les États-Unis et Taïwan, et à défendre la souveraineté de la Chine.

Le document de mardi, qui aborde des questions allant de la sécurité énergétique à la politique économique du "nouveau capitalisme" de Kishida, ne précise pas le montant de l'engagement à "renforcer radicalement" les dépenses de défense.

Mais il faisait référence à un engagement de 2 % du produit intérieur brut (PIB) pris par les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Le Japon consacre actuellement un peu plus de 1 % de son PIB à ses forces d'autodéfense.

Même si le gouvernement de Kishida trouve de l'argent pour doubler les dépenses de défense, cela laisserait le Japon loin derrière la Chine, qui dépense déjà presque cinq fois plus pour son armée.

Le gouvernement a gardé la porte ouverte à une augmentation des émissions d'obligations, en déclarant qu'il ne réduirait pas les options politiques "importantes" dans sa formulation du budget pour le prochain exercice fiscal.

Kishida, qui doit faire face à une élection nationale en juillet, est sous pression pour faire passer un deuxième budget supplémentaire après celui de 2,7 trillions de yens (20,34 milliards de dollars) en mai, afin d'aider à atténuer l'impact des récentes hausses des prix des matières premières.

(1 $=132,7200 yens)