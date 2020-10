Le Japon atteindra la neutralité carbone d'ici 2050, dit Suga

TOKYO, 26 octobre (Reuters) - Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga s'est engagé lundi à réduire à néant les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, un virage majeur dans la position du Japon sur le changement climatique.

Tokyo avait jusqu'à présent déclaré qu'il atteindrait dès que possible la neutralité carbone au cours de la seconde moitié du XXIe siècle, sans fixer un objectif explicite.

L'annonce de Yoshihide Suga place le Japon dans la lignée de l'Union européenne, qui a lancé l'an dernier un "pacte vert" contre le changement climatique avec pour but d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

"Réagir face au changement climatique n'est désormais plus une entrave à la croissance économique", a déclaré le dirigeant dans un discours, sa première annonce politique devant le Parlement depuis sa prise de fonction depuis le mois dernier.

"Nous devons modifier notre façon de penser et considérer que prendre des mesures contre le changement climatique entraînera des changements dans notre structure industrielle et notre économie qui apporteront une croissance importante", a-t-il ajouté.

Le Japon est le cinquième principal émetteur de carbone au monde. Si des mesures sont destinées à accroître le recours aux énergies renouvelables, le pays prévoit aussi de déployer de nouvelles centrales au charbon.

Yoshihide Suga a souligné l'importance de l'énergie solaire et du recyclage du carbone pour atteindre les objectifs climatiques, et il a déclaré que le Japon allait intensifier ses efforts de recherche et de développement tout en favorisant la numérisation - une politique que Suga met en avant depuis qu'il a succédé à Shinzo Abe. (Elaine Lies; version française Jean Terzian)