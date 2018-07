TOKYO, 28 juillet (Reuters) - Le typhon Jongdari se rapprochait samedi du Japon, qui se remet tout juste des inondations meurtrières ayant affecté l'ouest de Honshu, l'île principale de l'archipel.

Plus de 100 vols ont été annulés samedi dans l'archipel et Jongdari, qui signifie "alouette" en coréen, devait aborder les terres samedi dans la soirée ou aux premières heures de dimanche.

De fortes précipitations étaient attendues à Honshu, et il pourrait tomber 400 mm de pluie dans le Kanto, la région de Kyoto, d'ici dimanche midi, selon l'Agence météorologique japonaise.

Les régions de l'ouest de Honshu dévastées par les inondations et les glissements de terrain qui ont fait plus de 200 morts ce mois-ci devraient connaître un nouveau déluge et les services météorologiques ont invité la population à se préparer à de nouvelles évacuations.

Japan Airlines a annulé 107 vols à l'arrivée et au départ de l'aéroport Haneda de Tokyo, ainsi que dans d'autres aéroports.

Une série de "matsuri" (défilés de chars) et autres fêtes d'été ont été annulés ou reportés à travers le Kanto, notamment la fête des feux d'artifice qui devait avoir lieu samedi soir sur la rivière Sumida, dans la capitale.

Le mois de juillet a été caractérisé par des événements climatiques extrêmes au Japon, notamment avec une vague de chaleur au cours de laquelle une température de 41,1° Celsius a été relevée lundi à Kumagaya, près de Tokyo. Cette canicule a provoqué au moins 80 décès et plus de 20.000 personnes ont été hospitalisées pour des problèmes liés à la chaleur. (Taiga Uranaka; Eric Faye pour le service français)