Le Japon attend le lancement du plan économique indo-pacifique des États-Unis lors de la visite de Biden

Koji Tomita a déclaré lors d'un événement virtuel organisé par le Center for Strategic and International Studies de Washington que le Japon et les États-Unis avaient travaillé sur les détails du Cadre économique indo-pacifique (IPEF) qui, selon lui, devait trouver un équilibre entre l'inclusivité et des normes élevées.

Les pays asiatiques sont désireux de renforcer leurs liens avec les États-Unis, mais ont été frustrés par le retard pris par ces derniers à détailler leurs plans d'engagement économique avec la région depuis que l'ancien président Donald Trump a quitté un pacte commercial régional en 2017.

Biden, qui doit se rendre en Corée du Sud et au Japon du 20 au 24 mai, a annoncé le plan de l'IPEF l'année dernière. La stratégie de son administration pour la région indo-pacifique, annoncée en février, indiquait que le plan était de le lancer au début de 2022.

M. Tomita a déclaré que la visite de M. Biden enverrait un signal fort indiquant que les États-Unis restent concentrés sur l'Indo-Pacifique malgré la guerre en Ukraine.

"Mais il ne s'agit pas seulement d'un message. Je pense que la visite établira en termes très forts que le Japon et les États-Unis sont conjointement prêts à jouer un rôle de premier plan dans le développement économique et social de la région indo-pacifique au sens large", a-t-il déclaré.

M. Tomita a fait remarquer que la visite de M. Biden comprendrait une réunion au sommet du groupe quadrilatéral composé des États-Unis, du Japon, de l'Australie et de l'Inde, un véhicule important à cette fin.

"Je m'attends également à ce que la visite coïncide avec le lancement officiel de l'initiative Indo-Pacific Economic Framework par les États-Unis. Et nous essayons actuellement d'étoffer les idées qui seront contenues dans cette initiative", a-t-il ajouté.

M. Tomita a déclaré que le retrait des États-Unis de ce qui est maintenant connu sous le nom d'Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique était un revers et que la Chine "cherchait très agressivement à combler ce vide."

"Chaque fois que vous faites n'importe quelle forme de forum économique régional, il y a un compromis entre l'inclusivité et les normes élevées", a-t-il dit en faisant référence à l'IPEF. "Bien sûr, nous avons besoin des deux, mais nous devons trouver un juste équilibre entre ces deux exigences."

L'ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel, a déclaré au même forum que l'IPEF devait être inclusif, mais aussi avoir des normes suffisamment élevées pour ne pas être "une course vers le bas économiquement".

L'administration Biden a ignoré les appels en faveur d'un retour au CPTPP en raison de ses inquiétudes quant à l'effet que cela pourrait avoir sur les emplois américains et a frustré les petits pays asiatiques par son manque de volonté à proposer un meilleur accès au marché qu'ils recherchent via l'IPEF.

M. Biden doit accueillir les dirigeants de l'Asie du Sud-Est lors d'un sommet spécial à Washington jeudi et vendredi.