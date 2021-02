TOKYO, 14 février (Reuters) - Le ministère japonais de la Santé a officiellement approuvé dimanche l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer et BioNTech, le premier autorisé dans l'archipel.

Le Japon, où résident 126 millions de personnes, a signé des contrats avec plusieurs laboratoires - AstraZeneca, Moderna et Pfizer - pour se procurer plus de 300 millions de doses de vaccin. (Kiyoshi Takenaka et Elaine Lies; version française Jean-Stéphane Brosse)