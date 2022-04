Le Japon dégaine un nouveau plan d'aide face à la hausse des prix

Tokyo (awp/afp) - Le gouvernement japonais a annoncé mardi de nouvelles aides publiques à hauteur de 6200 milliards de yens (45 milliards d'euros) pour atténuer l'impact de la flambée des prix de l'énergie et d'autres matières premières sur les foyers modestes et les petites entreprises.

"Nous devons à tout prix éviter que la flambée des prix sabotent nos efforts pour la reprise de l'économie et de l'activité sociale après la pandémie de coronavirus", a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida lors d'une conférence de presse.

L'accélération des prix mondiaux de l'énergie et de produits agricoles depuis le début de la guerre en Ukraine pèse surtout au Japon sur les petites et moyennes entreprises et les ménages à bas revenus.

Pour ne rien arranger, la baisse du cours du yen s'est muée en chute depuis mars, sous l'effet des divergences grandissantes entre la politique monétaire toujours ultra-accommodante de la Banque du Japon et les hausses de taux menées ailleurs, surtout aux Etats-Unis.

Le yen est ainsi tombé ce mois-ci à son plus bas niveau face au dollar depuis 20 ans, ce qui renchérit les coûts des importations japonaises et risque de fragiliser encore davantage la consommation des ménages.

Arrivé au pouvoir à l'automne dernier, M. Kishida s'est fait le chantre d'une politique économique plus redistributive qu'il a baptisée "nouveau capitalisme", et son Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice) fait face à une élection importante en juillet à la chambre haute de la Diète.

M. Kishida avait déjà fait approuver en fin d'année un énorme plan de relance équivalent à 430 milliards d'euros, le troisième du Japon depuis l'apparition de la pandémie.

Sur les 6200 milliards de yens du nouveau plan du gouvernement, 2700 milliards (près de 20 milliards d'euros) constituent un budget additionnel, le reste étant composé de réserves existantes, d'investissements et de prêts du gouvernement.

Le nouveau paquet comprend notamment une prime de 50'000 yens (366 euros) par enfant de familles modestes ou monoparentales, un relèvement des subventions pour les distributeurs d'essence et un nouveau soutien financier pour les petites et moyennes entreprises.

Des économistes doutent cependant de l'effet de ces nouvelles aides pour la croissance nippone au-delà du court terme.

