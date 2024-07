Le Japon a exhorté ses pairs du G20 à être de plus en plus vigilants face aux fluctuations excessives des taux de change dues à la spéculation, a déclaré jeudi Masato Kanda, le principal diplomate de Tokyo en charge des questions monétaires.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'occasion de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 à Rio de Janeiro, M. Kanda a déclaré qu'il fallait prêter attention aux risques de déstabilisation des marchés financiers par des taux d'intérêt élevés et prolongés dans certains pays.

"Le Japon a déclaré qu'il fallait être de plus en plus vigilant face aux effets de débordement (de ces risques) et aux fluctuations excessives des taux de change résultant de la spéculation", a déclaré M. Kanda, vice-ministre des finances chargé des affaires internationales.

"Et nous devons réagir de manière appropriée sur la base des engagements du G20 selon lesquels la volatilité excessive des devises et les mouvements désordonnés ont un impact négatif sur l'économie et la stabilité financière", a-t-il ajouté.

Ces commentaires font suite aux récentes fluctuations brutales du yen japonais.

La devise s'est redressée pour une quatrième session contre le dollar jeudi, se remettant des plus bas de 38 ans atteints au début du mois, les investisseurs se défaisant de leurs paris de longue date contre la devise avant une réunion de la Banque du Japon la semaine prochaine.

Les analystes ont attribué la faiblesse du yen aux écarts importants entre les taux d'intérêt américains et japonais.

La version finale de la déclaration commune du G20, consultée par Reuters, réaffirme l'engagement du G20 concernant le taux de change d'avril 2021.

La déclaration de 2021 indique que les pays du G20 "restent déterminés à ce que leurs taux de change reflètent les fondamentaux économiques sous-jacents".

M. Kanda, qui a dirigé les interventions massives d'achat de yens en 2022 et 2024, verra son mandat prendre fin la semaine prochaine en tant que vice-ministre des finances pour les affaires internationales, un poste qui supervise la politique monétaire du Japon et coordonne la politique économique avec d'autres pays.

Il sera remplacé par Atsushi Mimura, un vétéran de la réglementation financière.