Le Japon devra faire face à une pénurie de près d'un million de travailleurs étrangers en 2040 si le gouvernement veut atteindre ses objectifs de croissance économique en raison de la diminution de la population, selon une estimation d'un groupe de réflexion soutenu par l'État.

Au rythme actuel, 5,91 millions d'étrangers travailleront au Japon en 2040, soit près d'un million de moins que la main-d'œuvre étrangère nécessaire pour maintenir le taux de croissance annuel moyen visé de 1,24 %, a déclaré l'organe de recherche de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

L'écart entre l'offre et la demande de main-d'œuvre étrangère a plus que doublé par rapport à la précédente estimation de la JICA en 2022, après que les chercheurs ont mis à jour les données pour tenir compte de la croissance économique plus lente que prévu dans les pays d'émigration comme le Viêt Nam, le Myanmar et le Cambodge.

Les travailleurs étrangers sont essentiels à l'économie japonaise, car ils contribuent à combler une grave pénurie de main-d'œuvre due au vieillissement rapide et à l'effondrement du taux de natalité.

Le nombre de travailleurs étrangers au Japon a plus que quadruplé au cours des 15 dernières années pour atteindre 2,05 millions, soit environ 3 % de l'ensemble de la main-d'œuvre, en octobre de l'année dernière.

Le gouvernement a étendu les permis de travail à un certain nombre de secteurs ouvriers et d'emplois qualifiés, ce qui a permis d'apaiser l'opinion publique quant à l'acceptation de la main-d'œuvre immigrée.

Mais face à des obstacles tels que l'affaiblissement du yen, les salaires conventionnellement bas et les problèmes de droits de l'homme, le Japon doit redoubler d'efforts pour rester compétitif dans la course mondiale aux talents, ont déclaré des experts. (Reportage de Kantaro Komiya ; Rédaction de Stephen Coates)