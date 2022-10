Le Japon dispose d'outils pour atténuer les mouvements du yen, selon un ancien cadre du ministère des Finances.

Le Japon mène des interventions d'achat de yens depuis septembre afin d'empêcher une chute brutale de la monnaie provoquée par l'écart entre le resserrement constant de la politique monétaire américaine et le maintien de la politique ultra-libre de la Banque du Japon.

"L'intervention monétaire ne peut pas et n'a pas pour but de faire monter ou descendre le yen de manière significative, ou de le maintenir à un certain niveau pendant une période prolongée", a déclaré M. Kinoshita, considéré comme un candidat pour rejoindre la direction de la Banque du Japon l'année prochaine.

"Il s'agit plutôt d'empêcher les spéculateurs de déclencher des mouvements volatils", a déclaré Kinoshita, qui a joué un rôle clé lorsque le Japon a mené une intervention de vente de yens en 2011.

"Les autorités japonaises sont armées de la sagesse et de divers outils pour lutter contre les spéculateurs", a-t-il déclaré dans une interview à Reuters.

Kinoshita a déclaré que la banque centrale doit finalement sortir de sa politique ultra-libre, mais il a ajouté que la BOJ doit faire preuve de prudence et coordonner étroitement avec le gouvernement le retrait des mesures de stimulation.

"Tout le monde comprend que la BOJ doit finir par se diriger vers la sortie", a déclaré Kinoshita.

"Elle doit procéder de manière régulière mais prudente", a-t-il ajouté, car un retrait simultané et trop hâtif du soutien fiscal et monétaire nuirait à la fragile économie.

Kinoshita, qui conserve des liens étroits avec les responsables politiques en place, a occupé le poste de vice-ministre des finances pendant environ un an à partir de 2013, lorsque le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, a déployé son programme de relance "bazooka" pour éradiquer la déflation.

Il est considéré comme un candidat pour rejoindre la direction de la BOJ lorsque le mandat de Kuroda prendra fin en avril prochain et que ceux de ses deux adjoints arriveront à terme en mars.

Certains investisseurs parient que la BOJ commencera à réduire progressivement ses mesures de relance massives après le départ du gouverneur dovish Kuroda, car les taux ultra-bas prolongés entraînent des chutes de yens indésirables qui augmentent les coûts d'importation.

"Étant donné que ce que la BOJ fait actuellement est sans précédent, ce ne sera pas facile", a déclaré M. Kinoshita au sujet de la probabilité d'un retrait en douceur des taux ultra-bas.

La BOJ fixe un objectif de taux négatif à court terme et plafonne le rendement des obligations à 10 ans autour de zéro, restant une exception parmi une vague de banques centrales qui augmentent leurs taux pour combattre l'inflation galopante.

M. Kinoshita était directeur général du bureau international lorsque le ministère des finances est intervenu en 2011 pour endiguer une forte hausse du yen qui nuisait aux exportations. Il est actuellement président de la Banque de développement du Japon, soutenue par le gouvernement.