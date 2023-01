TOKYO, 2 janvier (Reuters) - Le Japon a déclaré lundi avoir mis ses avions de chasse en alerte et avoir dépêché des appareils et navires de guerre au cours des deux dernières semaines pour surveiller le porte-avions chinois Liaoning et cinq navires de guerre qui ont effectué des manœuvres dans le Pacifique.

Le Japon a lancé ces opérations après que la flotte chinoise s'est élancée depuis la mer de Chine orientale le 16 décembre et a navigué entre les îles d'Okinawa et de Miyakojima, a déclaré le ministère japonais de la Défense dans un communiqué de presse.

Plus de 300 décollages et atterrissages d'avions et d'hélicoptères ont été effectués depuis le porte-avions chinois, avant que le Liaoning ne rebrousse chemin dimanche par la même route, a ajouté le ministère, qui n'a signalé aucune incursion dans les eaux territoriales ou le ciel japonais.

La Chine a déjà mené des opérations similaires par le passé, dont une en mai, mais ces exercices militaires surviennent après que le Japon a annoncé qu'il doublerait ses dépenses de défense au cours des cinq prochaines années.

Le Japon a aussi indiqué avoir détecté les vols d'un drone chinois WZ-7 près de Miyakojima dimanche et à nouveau lundi. C'est la première fois qu'il repère un drone de haute altitude de ce type dans la zone. (Reportage Tim Kelly ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)