Le Japon doit investir 1,2 billion de dollars dans la décarbonisation sur 10 ans - ministère de l'Industrie

L'estimation a été dévoilée dans le cadre d'un rapport intermédiaire sur la stratégie du pays en matière d'énergie propre, qui devrait être finalisée plus tard cette année.

"Une grande compétition a déjà commencé dans laquelle les premiers arrivés ont un avantage dans le domaine de la décarbonisation", a déclaré Koichi Hagiuda, ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, à un groupe de spécialistes qui a discuté de la stratégie.

Il est essentiel que le gouvernement propose des mesures de soutien, non seulement pour la recherche et le développement, mais aussi dans divers autres domaines, à une échelle sans précédent, permettant au secteur privé de prendre des décisions d'investissement avec clairvoyance, a-t-il ajouté.

En avril, le ministère a déclaré qu'un investissement de 17 000 milliards de yens serait nécessaire dans la décarbonisation pour la seule année 2030, date à laquelle le Japon vise à réduire ses émissions de 46 % par rapport aux niveaux de 2013.

La décarbonisation comprend les énergies renouvelables, les carburants plus propres comme l'hydrogène et l'ammoniac, les batteries rechargeables, les bâtiments à haut rendement énergétique et les véhicules électriques.

Pour attirer les investissements du secteur privé, le gouvernement prévoit d'apporter son soutien par le biais de subventions, de réglementations et de financements, entre autres mesures, notamment pour les nouvelles technologies permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone et la création de chaînes d'approvisionnement mondiales pour les carburants de nouvelle génération.

(1 $ = 128,7600 yens)