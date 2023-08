Douze ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le Japon a commencé à rejeter en mer l'eau radioactive traitée, une étape clé dans le processus de démantèlement de la centrale sinistrée, mais des tâches bien plus difficiles l'attendent, comme le retrait du combustible fondu.

Voici les défis auxquels sont confrontés le gouvernement et l'exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Co (Tepco), alors qu'ils tentent de tirer un trait, d'ici le milieu du siècle, sur le pire accident nucléaire survenu dans le monde depuis Chornobyl.

RETRAIT DU COMBUSTIBLE FONDU

Tepco a décrit les efforts déployés pour retirer les débris de combustible hautement radioactif des cœurs des réacteurs comme un "défi difficile et sans précédent, qui n'a jamais été tenté dans le monde".

La récupération à titre d'essai du réacteur n° 2, le premier de la centrale à subir une telle étape, a été reportée deux fois par rapport à la date initialement prévue de 2021, et est maintenant fixée à une période de six mois à partir d'octobre.

À Three Mile Island (TMI), la centrale nucléaire américaine de Pennsylvanie qui a partiellement fondu en 1979 à la suite d'une défaillance, les débris de combustible ont été maintenus sous l'eau pendant les travaux de récupération, ce qui a permis de les protéger contre les radiations.

Il s'agit du pire accident survenu dans une centrale nucléaire avant la tragédie de Chornobyl en Ukraine, qui faisait alors partie de l'Union soviétique, en 1986.

Le Japon et Tepco prévoient de retirer le combustible fondu pendant qu'il est exposé à l'air, car il est difficile de remplir d'eau les cœurs des réacteurs gravement endommagés.

Mais il sera alors difficile de protéger les travailleurs et les engins de récupération des fortes radiations.

La centrale de Fukushima a subi une triple fusion, alors que le cœur du réacteur de Three Mile Island n'a fondu qu'une seule fois, ce qui signifie que l'opération de récupération des débris sera beaucoup plus importante et plus compliquée cette fois-ci.

La récupération sera effectuée par un bras robotisé télécommandé de 22 mètres de long. La phase initiale vise à extraire seulement quelques grammes de débris de combustible, bien que le combustible fondu total de la centrale soit estimé à 880 tonnes métriques.

SOL RADIOACTIF

L'accident de 2011 a projeté des radiations dans l'air, qui ont fini par contaminer le sol. Une partie de ce sol contaminé est stockée sur un site provisoire plus de quatre fois plus grand que le Central Park de New York.

Mais la loi exige que le sol stocké sur le site provisoire, situé à côté de la centrale détruite par le tsunami, soit évacué de Fukushima dans un délai de 30 ans à compter de sa mise en service en 2015.

Plus d'un quart de cet intervalle s'est écoulé sans qu'aucun signe clair n'indique que le gouvernement est plus près de garantir un stockage permanent, bien que le ministère de l'environnement affirme que la recherche de sites spécifiques commencera au plus tôt en 2025.

DES COÛTS QUI EXPLOSENT

En 2016, le gouvernement a doublé, à 21 500 milliards de yens (148,60 milliards de dollars), son estimation des coûts de la réponse à la catastrophe de Fukushima, y compris les indemnisations, le déclassement et les efforts de décontamination.

En mars 2022, environ 12 100 milliards de yens avaient été dépensés pour ces activités, a déclaré le comité d'audit japonais, qui examine les dépenses du gouvernement.

Cela représente une dépense de plus de la moitié de l'estimation du gouvernement, avant même que les tâches vraiment difficiles telles que la récupération des débris de combustible n'aient commencé, ce qui soulève des inquiétudes quant aux dépassements de coûts.

Les paiements continus de Tepco aux victimes pèsent sur ses résultats.

En 2019, un groupe de réflexion privé, le Japan Center for Economic Research, a déclaré que les coûts d'indemnisation, de déclassement et de décontamination devraient atteindre 41 000 milliards de yens dans un scénario où l'eau de Fukushima serait diluée et rejetée dans la mer. (1 $ = 144,6800 yens) (Reportage de Kiyoshi Takenaka ; Rédaction de Katya Golubkova et Clarence Fernandez)