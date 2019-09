Le Japon en état d'alerte avant l'arrivée d'un typhon

TOKYO, 8 septembre (Reuters) - Le Japon se préparait dimanche à l'arrivée du typhon Faxai et les autorités ont annulé des vols et des trains à Tokyo où, selon l'agence météorologique nationale, des vents destructeurs allant jusqu'à 216 km/h et d'importantes pluies sont attendus.

Quelque 300 mm d'eau pourraient tomber par endroits dans les vingt-quatre prochaines heures, a indiqué l'agence météorologique.

"Les vents et les pluies pourraient s'intensifier soudainement, provoquant d'importantes tempêtes en mer, et il y a un risque de vents d'une intensité record dans la capitale et d'autres régions", a-t-elle déclaré sur son site internet.

La chaîne de télévision publique NHK a prévenu que les vents importants pourraient endommager les habitations et provoquer des coupures de courant, et elle a dit craindre des inondations et glissements de terrain du fait des fortes chutes de pluie attendues.

Japan Airlines a annoncé avoir annulé environ 20 vols à destination et au départ des deux aéroports de Tokyo dimanche. Des annulations supplémentaires pourraient être annoncées ultérieurement, a précisé la compagnie aérienne. (Naomi Tajitsu; Jean Terzian pour le service français)