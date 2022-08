Le Japon enregistre son premier déficit des comptes courants en 5 mois

La troisième plus grande économie du monde a enregistré un déficit de la balance courante de 132,4 milliards de yens (980 millions de dollars) en juin, selon les données du gouvernement, soit 872 milliards de yens de moins qu'au même mois de l'année précédente.

Ces données, qui marquent le premier déficit mensuel depuis janvier, sont inférieures à la prévision médiane des économistes qui prévoyaient un déficit de 703,8 milliards dans un sondage Reuters.

Les prix élevés des sources d'énergie comme le pétrole et le charbon ont fait grimper la valeur des importations à un niveau record, augmentant de 49 % en glissement annuel et dépassant une hausse de 20 % de la valeur des exportations menées par les "combustibles minéraux" et l'acier.

Les données relatives au compte courant ont mis en évidence le changement de la structure économique du Japon, le pays obtenant des rendements élevés de ses investissements de portefeuille et de ses investissements directs à l'étranger, qui compensent les déficits de sa balance commerciale.

L'excédent de la balance courante a diminué pendant quatre exercices consécutifs jusqu'en mars 2022.

Si la faiblesse du yen a gonflé le coût des importations, sa contribution à la valeur des exportations n'a pas été aussi importante qu'auparavant en raison d'un déplacement continu de la production des exportateurs vers l'étranger.

(1 $ = 135,0400 yens)