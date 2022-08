Le Japon entend développer des centrales nucléaires nouvelle génération-presse

TOKYO, 24 août (Reuters) - Le Premier ministre japonais Fumio Kishida va appeler au développement de centrales nucléaires nouvelle génération, a rapporté mercredi le journal Nikkei, dans ce qui pourrait constituer un virage politique majeur en matière d'énergie pour le pays.

Une annonce devrait être effectuée par Fumio Kishida dans la journée à l'issue d'une réunion consacrée à la transformation écologique, a rapporté Nikkei, sans citer ses sources.

Le Japon a maintenu à l'arrêt la plupart de ses réacteurs nucléaires depuis la catastrophe de Fukushima en 2011.

Si l'opinion publique est, depuis lors, largement opposée au redémarrage des centrales nucléaires, un vent de changement souffle avec la flambée des prix de l'énergie, sur fond d'appels à limiter la consommation du fait de la canicule estivale.

Le gouvernement a fait part le mois dernier de son intention de redémarrer des réacteurs nucléaires à temps pour éviter toute pénurie d'énergie durant l'hiver.

Sept réacteurs nucléaires étaient en service fin juillet, et trois autres à l'arrêt pour maintenance. Nombreux sont ceux dans l'attente d'une nouvelle autorisation dans le cadre de la réglementation plus stricte en vigueur depuis la catastrophe de Fukushima. (Reportage Mariko Katsumura et David Dolan; version française Jean Terzian)