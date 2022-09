Le Japon envisage des mesures pour alléger le fardeau des factures d'électricité

*

Le gouvernement va envisager des mesures sur la charge des factures de services publics

*

Les idées comprennent des versements, des subventions pour soulager la douleur - Nikkei

*

Les mesures visant à réduire les factures de services publics affectent les prévisions de la BOJ.

*

Le PM est sous pression pour atténuer la douleur due à la faiblesse du yen et à l'inflation

TOKYO, 29 septembre (Reuters) - Le Japon va envisager d'autres mesures pour atténuer le choc de la hausse des factures d'électricité, a déclaré jeudi un porte-parole du gouvernement, soulignant la pression à laquelle il est confronté pour alléger le fardeau que représente pour les ménages la hausse des prix des importations due à la faiblesse du yen.

Les factures d'électricité ont augmenté d'environ 20 % l'année dernière pour les ménages et d'environ 30 % pour les entreprises, a déclaré le secrétaire général du Cabinet, Hirokazu Matsuno, lors d'un briefing, ajoutant que de telles augmentations devenaient un "lourd fardeau" pour les consommateurs.

"Nous allons examiner de près l'évolution des factures d'électricité et considérer si des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires", a-t-il déclaré.

Ces remarques sont intervenues après que le journal Nikkei ait rapporté jeudi que le gouvernement pourrait proposer des versements en espèces aux ménages et aux entreprises, ainsi que des subventions pour les services publics afin d'atténuer la douleur liée à la hausse des factures d'électricité.

Le Nikkei a déclaré que le Premier ministre Fumio Kishida pourrait annoncer sa volonté de prendre des "mesures audacieuses et sans précédent" pour réduire directement le fardeau dans un discours au Parlement lundi.

Kishida est également susceptible d'annoncer que le Japon fixera un objectif de dépenses pour le tourisme entrant de plus de 5 trillions de yens (35 milliards de dollars) par an, selon le Nikkei.

Le gouvernement devrait annoncer le mois prochain un ensemble de mesures visant à amortir la hausse de l'inflation, qui sera probablement financé par un autre budget supplémentaire.

L'administration de Kishida a vu sa cote de popularité chuter, en partie à cause du mécontentement de la population face à l'augmentation du coût de la vie, les récentes chutes brutales du yen ayant fait grimper les prix des carburants et des aliments importés.

Soulignant les inquiétudes des décideurs politiques quant aux dommages causés à la croissance par la chute du yen, les autorités sont intervenues sur le marché des changes la semaine dernière pour soutenir le yen pour la première fois depuis 1998.

Toute mesure gouvernementale visant à réduire les factures d'électricité affecterait probablement la projection trimestrielle de l'inflation de la Banque du Japon prévue le mois prochain, qui est suivie de près pour obtenir des indices sur la date à laquelle la banque centrale pourrait réduire ses mesures de relance massives.

"Si le gouvernement prend des mesures pour réduire les factures d'électricité, cela exercera une certaine pression à la baisse sur l'inflation des consommateurs", a déclaré Toru Suehiro, économiste en chef chez Daiwa Securities.

"Mais l'inflation de base des consommateurs devrait encore dépasser 2,5 % et approcher les 3 % jusqu'à la fin mars de cette année fiscale, et pourrait ne pas ralentir beaucoup par la suite", a-t-il ajouté.

Bien que l'inflation au Japon soit beaucoup plus faible que dans d'autres économies avancées, l'inflation de base de la consommation s'est accélérée à 2,8 % en août, dépassant l'objectif de 2 % de la banque centrale pour un cinquième mois, car la faiblesse du yen a fait augmenter le prix des importations.

Le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, a exclu de relever les taux d'intérêt ultra-bas du Japon dans un avenir proche, en faisant valoir que l'inflation de base des consommateurs repasserait sous la barre des 2 % au cours de la prochaine année fiscale, lorsque les facteurs de pression des coûts se dissiperont. (1 $ = 144,3100 yens) (Rapports de Leika Kihara et Takahiko Wada ; Rapports supplémentaires d'Elaine Lies et Kantaro Komiya ; Édition de Jamie Freed et Richard Pullin)