La réunion dite "2 plus 2" des alliés abordera les défis en matière de sécurité et la coopération sur les moyens de décrocher un "Indo-Pacifique libre et ouvert", a ajouté le ministère vendredi.

La réunion aura lieu avant les entretiens entre le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président américain Joe Biden à la Maison Blanche le 13 janvier.