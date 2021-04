Le Japon et les USA s'engagent à travailler ensemble pour relever le défi de la Chine-Biden

WASHINGTON, 16 avril (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il avait eu un sommet productif avec le premier ministre japonais Yoshihide Suga vendredi et que les deux pays étaient déterminés à travailler ensemble pour relever le défi posé par la Chine et travailler sur d’autres dossiers, comme la Corée du Nord.

Joe Biden s'est exprimé lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche après un après-midi d'entretiens avec Yoshihide Suga, le premier sommet en personne de sa présidence.

Le président américain a déclaré que les deux pays étaient convenu de travailler ensemble sur la 5G, les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la génomique et l'informatique quantique.

"Aujourd'hui, le Premier ministre Suga et moi-même avons affirmé notre soutien indéfectible à l'alliance américano-japonaise, et à notre sécurité commune", a déclaré Joe Biden.

"Nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour relever les défis posés par la Chine et sur des questions telles que la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale, ainsi que la Corée du Nord, afin d'assurer l'avenir d'(une zone) Indo-Pacifique libre et ouverte", a-t-il ajouté. (Reporting by Trevor Hunnicutt, Mohammad Zargham and David Brunnstrom; Editing by Leslie Adler and Chris Reese)