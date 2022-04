Le Japon intensifie son avertissement sur la monnaie alors que le yen atteint son plus bas niveau en 20 ans par rapport au dollar.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mercredi que les mouvements brusques des devises étaient "très problématiques", renforçant sa mise en garde contre les baisses excessives du yen suite à la chute de la devise à son plus bas niveau depuis deux décennies par rapport au dollar.

Suzuki a fait ces remarques aux journalistes après la chute du yen en dessous de 126 pour un dollar, ce qui marque la première rupture sous ce niveau depuis 2002.

Ses commentaires ont été plus forts que son avertissement plus tôt dans la journée de mercredi selon lequel les mouvements rapides du yen étaient "indésirables" et que les autorités surveillaient attentivement les mouvements de la devise.

La perspective de hausses régulières des taux d'intérêt américains et les attentes du marché selon lesquelles la Banque du Japon maintiendra des taux ultra-bas ont alimenté les baisses de la devise japonaise par rapport au dollar.

Les responsables politiques japonais se sont alarmés des récentes baisses du yen, car elles gonflent le coût des importations de carburant et de matières premières, qui sont déjà en hausse en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Reportage de Leika Kihara ; édition de Chang-Ran Kim et Gareth Jones)