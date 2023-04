Le Japon, la France et l'Inde vont annoncer la création d'une nouvelle plateforme permettant aux créanciers de coordonner la restructuration de la dette du Sri Lanka, a déclaré mercredi le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, ajoutant qu'il serait "très bien" que la Chine se joigne à cet effort.

En tant que président de la réunion du Groupe des Sept (G7) de cette année, le Japon a placé les efforts visant à remédier aux vulnérabilités de la dette des pays à revenu intermédiaire, tels que le Sri Lanka, parmi les priorités du débat.

L'annonce de la nouvelle plateforme, initiée par le Japon, la France et l'Inde, présidente du G20, sera faite jeudi, a déclaré M. Suzuki lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de la réunion des responsables financiers du G7.

Cette plateforme consistera probablement en une série de réunions des nations créancières pour discuter de la dette.

"Nous avons fait de gros efforts pour mettre en place ce cadre", a déclaré M. Suzuki. "J'espère que de nombreux pays y participeront. Il serait très bien que la Chine s'y joigne", a ajouté M. Suzuki.

Le mois dernier, le Sri Lanka a décroché un programme de 2,9 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international pour s'attaquer au fardeau de sa dette étouffante et à sa pire crise économique en plus de sept décennies, qui a disrupté les importations de produits essentiels, du carburant aux médicaments, et provoqué des troubles politiques.