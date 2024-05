* Le Japon fait pression avec succès pour que le G7 réaffirme son engagement en matière de change

* Un diplomate de premier plan évoque la possibilité d'une intervention sur le yen

* Le chef de la BOJ est optimiste sur l'économie et maintient la possibilité d'une hausse des taux.

* Ueda ne met pas en garde contre la hausse des rendements qui atteignent leur plus haut niveau depuis 12 ans

* Les marchés se concentrent sur la possibilité d'une réduction des obligations lors de la réunion de juin

STRESA, Italie, 27 mai (Reuters) - Le Japon a renouvelé ses efforts pour contrer les chutes excessives du yen lors d'une réunion du Groupe des Sept (G7) en fin de semaine, après que la récente hausse des rendements obligataires à leur plus haut niveau depuis 12 ans n'a pas réussi à ralentir le déclin obstiné de la monnaie.

Les efforts du gouvernement et de la banque centrale soulignent le dilemme auquel sont confrontés les décideurs politiques, qui doivent trouver un équilibre entre la nécessité d'arrêter les fortes baisses du yen, qui nuisent à la consommation, et celle de maintenir les coûts d'emprunt à un niveau bas pour soutenir une économie fragile.

À la suite des pressions exercées par le Japon, les ministres des finances du G7 ont réaffirmé, dans un communiqué publié à l'issue de leur réunion en Italie samedi, leur engagement à mettre en garde contre une volatilité excessive des taux de change.

Cet accord intervient après que Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a évoqué vendredi la possibilité d'une nouvelle intervention sur le marché des changes, déclarant à la presse que Tokyo était prêt à agir "à tout moment" pour contrer les mouvements excessifs du yen.

"S'il y a des mouvements excessivement volatils qui ont un effet négatif sur l'économie, nous devons prendre des mesures, et cela serait justifié", a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, qui a également participé à la réunion du G7, a indiqué que le ralentissement de la consommation ou la hausse des rendements obligataires n'entraveraient pas la normalisation de la politique monétaire.

M. Ueda a déclaré jeudi que l'effondrement du produit intérieur brut au premier trimestre ne modifiait pas l'opinion de la BOJ selon laquelle l'économie japonaise était sur la voie d'une reprise modérée. Les analystes ont déclaré que la BOJ relèverait probablement ses taux d'intérêt dans les mois à venir si l'économie évoluait conformément à ses prévisions.

Il s'est également abstenu de s'opposer à la récente hausse du rendement des obligations à 10 ans, qui a atteint son plus haut niveau en 12 ans, en partie parce que le marché s'attend à ce que la BOJ s'engage bientôt dans une réduction complète de ses achats d'obligations.

"Notre position de base est que les taux d'intérêt à long terme doivent être fixés par les marchés", a déclaré M. Ueda samedi lorsqu'il a été interrogé sur les récentes hausses des taux d'intérêt à long terme au Japon.

Ces remarques font suite à une série de signaux hawkish de la part de la BOJ, qui ont renforcé les attentes du marché quant à une hausse des taux d'intérêt à court terme ou à une réduction de ses achats massifs d'obligations.

M. Ueda a exclu d'utiliser la politique monétaire pour influencer les mouvements du yen. Mais il a intensifié sa rhétorique contre l'impact qu'un yen faible pourrait avoir sur l'inflation, après que le plongeon de la monnaie a conduit à une intervention présumée d'achat de yens par le gouvernement le 29 avril et le 2 mai.

Selon un sondage Reuters, de nombreux analystes prévoient que la BOJ relèvera ses taux au troisième ou au quatrième trimestre de cette année.

LES DONNÉES ASSOMBRISSENT LES PERSPECTIVES

M. Ueda a également indiqué que la BOJ était prête à relever lentement mais régulièrement ses taux d'intérêt si l'inflation atteignait durablement son objectif de 2 % dans les années à venir, comme prévu.

Or, les données disponibles jusqu'à présent ne sont pas prometteuses. La consommation est faible, car les hausses de salaires n'ont pas encore rattrapé l'augmentation du coût de la vie.

L'inflation dans le secteur des services, étroitement surveillée par la BOJ en tant qu'indicateur clé des tendances sous-jacentes des prix, reste également stable.

"L'inflation dans le secteur des services a probablement atteint son maximum", a déclaré Junichi Makino, économiste en chef chez SMBC Nikko Securities. "Il ne semble pas que l'inflation sous-jacente s'accélère vers les 2 %.

Compte tenu de ces signes de faiblesse de l'économie, certains analystes se demandent si la BOJ va réduire ses achats d'obligations dans le cadre de ses efforts pour ralentir le déclin du yen.

Ueda a exclu d'utiliser l'achat d'obligations de la BOJ comme outil de politique monétaire, après avoir mis fin à sa politique de relance monétaire radicale en mars. Mais les marchés restent fixés sur les opérations de marché de la BOJ pour obtenir des indices sur le moment où elle commencera à réduire ses achats.

Certains analystes s'attendent à ce que la BOJ décide de réduire ses achats d'obligations dès sa prochaine réunion de juin.

Les attentes du marché concernant une réduction à court terme ont contribué à faire grimper le rendement de l'emprunt d'État japonais de référence à 10 ans à son plus haut niveau depuis 12 ans, à savoir 1,005 %, vendredi.

Cependant, la hausse des rendements n'a pas réussi à stimuler le yen. Il s'est établi à 156,98 pour un dollar américain vendredi, non loin de son plus bas niveau de plus de trois semaines (157,19) atteint jeudi.

"Alors que les marchés semblent excités par la possibilité d'un changement de politique, la BOJ reste probablement calme à ce sujet", a déclaré Mari Iwashita, économiste en chef de Daiwa Securities, qui exclut la possibilité d'une décision d'abaissement en juin.

"En outre, il n'y a aucune garantie qu'une telle action puisse arrêter la chute du yen. (Reportage de Leika Kihara ; Rédaction de Christopher Cushing)