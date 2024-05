Le gouvernement japonais devrait s'en tenir à son objectif d'atteindre un excédent budgétaire primaire d'ici la fin de l'année fiscale en mars 2026 dans un document clé de mi-année qui devrait être publié plus tard le mois prochain, ont déclaré à Reuters trois sources ayant une connaissance directe de la question.

Le gouvernement est conscient de la nécessité de mettre de l'ordre dans ses finances face à la hausse attendue des taux d'intérêt et à l'affaiblissement de la monnaie, a déclaré l'une des sources.

Des années de relance monétaire non conventionnelle, qui ont vu le Japon maintenir des taux proches de la limite du zéro, ont effectivement contribué à financer la dette publique et à saper la discipline budgétaire.

Toutefois, la décision historique prise en mars par la Banque du Japon de mettre fin aux taux négatifs et aux autres vestiges de sa politique monétaire non conventionnelle a signalé que l'époque de l'argent bon marché touchait à sa fin.

"Un certain nombre de législateurs du PLD se montrent de plus en plus compréhensifs à l'égard de l'objectif d'équilibre budgétaire à mesure que la hausse des taux d'intérêt devient évidente", a déclaré un législateur de haut rang du PLD.

Un fonctionnaire du cabinet ministériel a déclaré : "Nous ne pouvons plus fixer un objectif budgétaire trop souple compte tenu de la faiblesse du yen et de la hausse des taux d'intérêt."

Les propres projections du gouvernement ont montré en janvier que même dans l'hypothèse d'une croissance économique de 1,3 % pour l'exercice 2025, l'équilibre budgétaire primaire serait inférieur de 1,1 trillion de yens (7 milliards de dollars) à l'objectif d'équilibre budgétaire. (1 $ = 156,8700 yens) (Rédaction de Tetsushi Kajimoto, édition de Shri Navaratnam)