Le Japon maintient des taux d'intérêt ultra-bas, défiant la tendance mondiale au resserrement.

Une telle décision pourrait faire plonger le yen à son plus bas niveau depuis 32 ans en attirant l'attention du marché sur la divergence croissante avec les banques centrales américaines et européennes, qui envisagent de nouvelles hausses de taux.

Dans ses nouvelles projections trimestrielles, la BOJ révisera légèrement à la hausse ses prévisions de prix, mais prévoit toujours que l'inflation repassera sous son objectif de 2 % au cours de la prochaine année fiscale, en raison du pic de la hausse des prix des matières premières et des carburants, ont déclaré des sources à Reuters.

Le conseil d'administration de neuf membres est susceptible de réduire ses prévisions de croissance pour cette année et l'année prochaine, ont ajouté les sources, alors que les retombées du resserrement monétaire mondial et le fort ralentissement de la Chine pèsent sur l'économie japonaise, qui dépend des exportations.

Les projections révisées sont susceptibles de renforcer les attentes du marché selon lesquelles la BOJ maintiendra le cap en soutenant une reprise fragile avec des taux d'intérêt ultra bas, selon les analystes.

"Fondamentalement, la BOJ ne changera pas de cap de sitôt", en raison de la nécessité de stimuler la demande, a déclaré Hiroyuki Ueno, économiste principal chez SuMi Trust à Tokyo.

"Avec une récession en vue en Europe et aux États-Unis, les entreprises japonaises orientées vers l'exportation sont préparées à une baisse des bénéfices des entreprises", a-t-il ajouté.

Lors de la réunion de deux jours qui s'achèvera vendredi, il est largement attendu que la BOJ maintienne son objectif de -0,1 % pour les taux d'intérêt à court terme et sa promesse de guider le rendement des obligations à 10 ans autour de 0 %.

L'attention des investisseurs se concentrera sur le briefing du gouverneur Haruhiko Kuroda après la réunion pour trouver des indices sur le calendrier d'une éventuelle sortie de la politique ultra-libre.

En juillet, la BOJ a prévu que l'inflation de base des consommateurs atteindrait 2,3 % au cours de l'année fiscale se terminant en mars 2023 avant de ralentir à 1,4 % l'année suivante. Elle prévoit une croissance économique de 2,4 % pour l'année fiscale en cours et de 2,0 % pour la suivante.

Bien qu'elle soit beaucoup plus modeste que celle des autres grandes économies, l'inflation de base des consommateurs japonais a atteint son plus haut niveau en huit ans, soit 3 % en septembre, dépassant l'objectif de 2 % de la BOJ pendant six mois consécutifs.

M. Kuroda a souligné la nécessité de maintenir une politique ultra-libre, estimant que la récente inflation par les coûts s'avérera temporaire.

La politique ultra-libre de la BOJ a contribué à déclencher de fortes baisses du yen qui gonflent le coût de l'importation de carburant et de matières premières déjà onéreux, ce qui a incité le gouvernement à intervenir sur le marché pour soutenir la monnaie.