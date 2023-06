Le Japon s'est engagé à faire passer la croissance économique avant la réforme fiscale, a déclaré le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida dans son projet de cadre politique semestriel, tout en signalant la fin des dépenses de relance en mode de crise pour revenir à un mode de fonctionnement en "temps de paix".

Le projet de plan, qui a été présenté au comité consultatif économique de M. Kishida mercredi, souligne la difficulté pour le dirigeant, considéré comme un faucon budgétaire, de trouver un équilibre entre la croissance économique et l'assainissement budgétaire.

Le Japon a la dette publique la plus lourde du monde industriel, qui représente plus du double de la taille de son économie, la troisième du monde. Comme beaucoup d'autres pays, il est aujourd'hui confronté à des tensions budgétaires supplémentaires en raison des dépenses importantes engagées pour amortir le choc économique de la pandémie de grippe A (COVID-19).

"Alors que nous sortons de la crise du coronavirus et que l'économie se normalise, nous nous efforçons d'éviter que les dépenses budgétaires en temps utile ne se prolongent, tout en ramenant la structure des dépenses à celle du temps de paix", indique le projet de rapport.

Le cadre politique, très surveillé, sera approuvé par le cabinet de M. Kishida ce mois-ci, en même temps qu'un plan d'action distinct sur son programme de "nouveau capitalisme".

"Le Japon a été un cas isolé de la tendance mondiale qui s'est éloignée des mesures de relance en mode crise. La normalisation de la politique est sans aucun doute un pas dans la bonne direction", a déclaré Takahide Kiuchi, économiste exécutif à l'Institut de recherche Nomura.

"Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire, étant donné ses plans de dépenses importants, avec le doublement des dépenses de défense et de garde d'enfants", a-t-il ajouté, notant que les parlementaires se préparaient également à des élections générales potentielles.

Pour la deuxième année consécutive, le cadre a baissé un délai spécifique pour équilibrer le budget, reflétant un compromis que Kishida pourrait trouver avec les forces reflationnistes au sein de son propre parti, le Parti libéral démocrate (PLD). Les analystes considèrent que l'objectif d'équilibre budgétaire est plutôt symbolique.

"Nous n'abandonnerons pas le drapeau de la réforme fiscale", a déclaré le ministre de l'économie, Shigeyuki Goto, aux journalistes après la réunion du groupe d'experts. "Il n'y a pas de changement dans la position du gouvernement qui s'efforce d'atteindre un excédent budgétaire primaire pour l'exercice 2025", a ajouté M. Goto.

Actuellement, le Japon vise à atteindre un excédent budgétaire primaire, qui exclut les nouvelles ventes d'obligations et les coûts du service de la dette, d'ici l'année fiscale se terminant en mars 2026.

L'objectif a été initialement fixé pour le début des années 2010, mais a été reporté quatre fois en temps utile.

Plusieurs séries de dépenses de relance importantes pour faire face à la pandémie ont fait passer le budget annuel de quelque 100 000 milliards de yens à environ 140 000 milliards de yens (1 000 milliards de dollars) au cours des exercices 2020 à 2022.

Le retard pris par le Japon pour mettre fin à ses largesses budgétaires a incité le Fonds monétaire international (FMI) à exhorter le pays à poursuivre l'assainissement budgétaire en compensant toute augmentation des dépenses publiques par des mesures visant à accroître les recettes.

Le cadre indique que le gouvernement procédera à un examen des progrès de sa réforme fiscale au cours de l'année fiscale 2024 afin de créer un plan économique et fiscal à moyen terme.

Depuis son entrée en fonction en octobre 2021, M. Kishida s'est engagé à mettre en place un cycle vertueux de croissance et de redistribution dans le cadre de son "nouveau capitalisme", tout en suggérant que les politiques de relance des administrations précédentes étaient à l'origine de divisions sociales et d'inégalités.

Le projet prévoit le développement de nouvelles mesures en matière de garde d'enfants et d'actifs des ménages, ainsi qu'une refonte des sociétés de gestion d'actifs. Il vise également la réforme du travail, la nécessité de faire face à l'intelligence artificielle (IA), de renforcer les chaînes d'approvisionnement et de promouvoir les jeunes entreprises, ainsi que la transformation verte et numérique.

"Nous réaliserons une croissance durable en mobilisant des réformes budgétaires, fiscales et réglementaires, visant à sortir de la déflation et à surmonter la chute des naissances", est-il indiqué.

"Nous mènerons une politique flexible tout en travaillant en étroite collaboration avec la Banque du Japon", qui vise l'objectif d'une inflation de 2 % accompagnée d'une hausse des salaires.

(1 $ = 139,4600 yens)