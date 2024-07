Les autorités japonaises sont prêtes à prendre toutes les mesures possibles sur le marché des devises, car une volatilité excessive n'est pas souhaitable, a déclaré mardi le secrétaire général du cabinet, Yoshimasa Hayashi.

"Il est important que les taux de change évoluent de manière stable et reflètent les fondamentaux. Une volatilité excessive n'est pas souhaitable", a déclaré M. Hayashi lors d'une conférence de presse régulière.

"Nous surveillerons de près l'évolution des taux de change et nous nous tiendrons prêts à prendre toutes les mesures possibles", a-t-il ajouté.

M. Hayashi a refusé de répondre à la question de savoir si Tokyo était intervenu sur le marché des changes pour soutenir le yen pendant deux jours consécutifs la semaine dernière.

Les traders soupçonnent Tokyo d'être intervenu sur le marché pour soutenir une monnaie qui a atteint son niveau le plus bas en 38 ans, une première fois jeudi, après que le rapport sur l'inflation américaine, plus froid que prévu, ait déclenché un bond du yen, et une seconde fois vendredi.

Données de la Banque du Japon

suggèrent que le Japon pourrait avoir dépensé jusqu'à 3,57 trillions de yens (22,51 milliards de dollars) pour intervenir le jeudi de la semaine dernière. Les marchés surveilleront la publication des données du marché monétaire plus tard dans la journée de mardi, afin d'évaluer si Tokyo est également intervenu vendredi dernier.

Le dollar s'est établi à 158,62 yens mardi, non loin de la barre des 160, considérée comme la limite des interventions des autorités japonaises.

Les autorités japonaises ont récemment pris l'habitude de ne pas confirmer si elles sont intervenues ou non sur le marché des devises.

(1 $ = 158,5900 yens) (Reportage de Leika Kihara ; Rédaction de Jacqueline Wong et Kim Coghill)