Le Japon organisera des funérailles nationales pour l'ex-PM Abe le 27 septembre - sources

Une décision officielle sera prise lors d'une réunion du cabinet vendredi, ont-ils ajouté.

Le site sera le Nippon Budokan, une arène construite à l'origine pour les Jeux olympiques de Tokyo de 1964, qui est depuis un lieu populaire pour les événements sportifs et les concerts, ainsi que le site d'un service commémoratif pour les morts de la Seconde Guerre mondiale qui a lieu chaque année le 15 août.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré la semaine dernière que M. Abe, âgé de 67 ans, aurait droit à des funérailles nationales en reconnaissance de sa plus longue carrière de Premier ministre au Japon et de ses contributions au Japon et au monde.

Les dernières funérailles d'État pour un ancien premier ministre, pour lesquelles le gouvernement prend en charge la totalité des coûts de la cérémonie, ont eu lieu en 1967 pour l'ancien premier ministre Shigeru Yoshida. Les coûts des funérailles plus récentes ont été supportés pour moitié par l'État et pour moitié par le Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir.

La question a déclenché un débat dans tout le Japon, les opposants s'opposant à l'utilisation de l'argent des impôts et les autres disant que le LDP fait un usage politique de la mort d'Abe.

Un sondage d'opinion réalisé ce week-end par le radiodiffuseur public NHK a révélé que 49% des personnes interrogées étaient favorables à l'idée et 38% contre.

Les personnes âgées de 18 à 39 ans étaient les plus favorables, à 61 %, tandis que les sexagénaires étaient les plus opposés, à 51 %.