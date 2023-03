Le Japon peut atteindre une part de 90 % d'énergie propre d'ici 2035, selon une étude américaine

L'étude révèle également que le réseau électrique du Japon, avec des batteries de stockage supplémentaires et des lignes de transmission interrégionales, peut rester fiable sans production de charbon ou de nouvelles centrales électriques au gaz.

Les pays du Groupe des Sept, dont le Japon, se sont engagés l'année dernière à décarboniser largement leur secteur de l'électricité d'ici 2035 pour lutter contre le changement climatique, mais Tokyo doit encore tracer une voie claire pour atteindre cet objectif.

Le Japon, pauvre en ressources, est confronté à un risque important en matière de sécurité énergétique, car il importe la quasi-totalité du combustible utilisé dans son secteur électrique. L'électricité propre - qui comprend la production à partir de sources solaires, éoliennes, hydroélectriques, de biomasse, d'hydrogène et nucléaires - représente 24 % du total.

Selon l'étude, porter cette part à 90 % permettrait de réduire les coûts de l'électricité de 6 % et les émissions du secteur de l'électricité de 92 % par rapport aux niveaux de 2020.

Mais elle indique également que des politiques claires, telles que la fixation d'objectifs à moyen terme au-delà de 2030 et d'objectifs de déploiement des énergies renouvelables correspondants, sont nécessaires pour tirer parti des avantages économiques, environnementaux et de sécurité énergétique.

L'étude est basée sur une modélisation utilisant les dernières données sur les coûts des énergies renouvelables et des batteries, et est conforme aux objectifs politiques du Japon pour 2030 et à l'engagement du G7.

Le Japon vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 46 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2013 en augmentant la part des énergies renouvelables dans son panorama électrique à 36 %-38 %, soit le double des niveaux de 2019, et celle de l'énergie nucléaire à 20 %-22 %, contre 6 % en 2019. Le cinquième plus grand émetteur mondial vise également à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Selon le scénario prévoyant la combinaison la moins coûteuse de production, de stockage et de transport, l'énergie renouvelable, y compris l'éolien offshore flottant, représente 70 % du panorama électrique d'ici 2035, l'énergie nucléaire et l'énergie au gaz représentant respectivement 20 % et 10 %, tandis que les centrales au charbon existantes sont progressivement supprimées, indique l'étude.