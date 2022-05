Le Japon prendra du temps pour éliminer progressivement les importations de pétrole russe -PM Kishida

Le Japon prendra du temps pour éliminer progressivement les importations de pétrole russe après avoir convenu d'une interdiction avec les autres nations du Groupe des Sept (G7) pour contrer l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a déclaré lundi le Premier ministre Fumio Kishida.

Les nations du G7 se sont engagées à prendre cette mesure "en temps opportun et de manière ordonnée" lors d'une réunion en ligne dimanche afin de faire davantage pression sur le président Vladimir Poutine, bien que des membres tels que le Japon, pauvre en ressources, dépendent fortement du carburant russe.

"Pour un pays fortement dépendant des importations d'énergie, c'est une décision très difficile. Mais la coordination du G7 est très importante à un moment comme maintenant", a déclaré M. Kishida aux journalistes, répétant les commentaires qu'il avait faits lors de la réunion du G7.

"Quant au moment de la réduction ou de l'arrêt des importations de pétrole (russes), nous l'envisagerons en jaugeant la situation réelle", a-t-il ajouté. "Nous prendrons notre temps pour prendre des mesures en vue d'une élimination progressive". Il n'a pas donné de détails.

Aucun navire n'a chargé de pétrole russe pour le Japon depuis la mi-avril, selon les données de Refinitiv. Environ 1,9 million de barils ont été exportés de Russie vers le Japon en avril, soit 33 % de moins que le même mois de l'année précédente.

La crise ukrainienne a mis en évidence la dépendance énergétique du Japon vis-à-vis de la Russie, même si Tokyo a agi rapidement et en tandem avec le G7 en instituant des sanctions.

La dernière interdiction souligne un tournant dans la politique du Japon. Le Japon a déclaré qu'il serait difficile de couper immédiatement les importations de pétrole russe, qui représentaient environ 33 millions de barils des importations totales de pétrole du Japon, soit 4 %, pour 2021.

Il a déjà dit qu'il interdirait les importations de charbon russe par étapes, ne laissant que le gaz naturel liquéfié (GNL). Le Japon est dans une situation particulièrement difficile depuis qu'il a fermé la majeure partie de ses réacteurs nucléaires à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011.

L'année dernière, la Russie était le cinquième plus grand fournisseur de pétrole brut et de GNL du Japon.

Le gouvernement et les entreprises japonaises possèdent des participations dans des projets pétroliers et de GNL en Russie, dont deux sur l'île de Sakhaline dont les partenaires Exxon Mobil Corp et Shell PLC ont annoncé qu'ils se retireraient.

Pourtant, le plus grand raffineur de pétrole du Japon, Eneos Holdings Inc, a déjà cessé d'acheter du brut russe, affirmant qu'il s'approvisionnerait au Moyen-Orient.

Vendredi, la société commerciale Marubeni Corp a déclaré qu'elle souhaitait se retirer du projet pétrolier Sakhalin-1 mais qu'elle conservait sa participation conformément à la politique du gouvernement.

Kishida a déclaré lundi qu'il n'y avait pas de changement dans la politique du gouvernement consistant à conserver des intérêts commerciaux dans les différents actifs énergétiques russes. (Reportage de Yoshifumi Takemoto et Yuka Obayashi ; rédaction de Leika Kihara et David Dolan ; édition de Lincoln Feast et Himani Sarkar)