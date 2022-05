Le Japon, qui se prémunit contre la faiblesse du yen, demande instamment au G7 de réaffirmer son accord sur les devises.

Le Japon a appelé les autres pays du G7 à réaffirmer l'accord du groupe sur la politique de taux de change, a déclaré jeudi le ministre des Finances, Shunichi Suzuki, signe que Tokyo reste sur ses gardes face au risque de nouvelles fortes baisses du yen.

M. Suzuki a déclaré qu'il espérait que les dirigeants financiers du Groupe des Sept (G7) tiendraient compte de l'appel de Tokyo dans un communiqué qui sera publié à l'issue de leur réunion de deux jours, vendredi.

"J'ai expliqué que les récents mouvements de devises ont été rapides et qu'il était important de réaffirmer l'accord du G7 sur la politique de taux de change", a déclaré M. Suzuki aux journalistes après avoir assisté à la première journée de la réunion du G7.

"J'ai également déclaré à la réunion que le Japon répondra de manière appropriée aux mouvements des taux de change, tout en communiquant étroitement avec les membres du G7", a-t-il ajouté.

Les récentes baisses du yen, qui a atteint son plus bas niveau depuis deux décennies, ont été une source d'inquiétude pour les décideurs japonais, car elles gonflent le coût déjà croissant des importations de carburant et de matières premières.

M. Suzuki a déclaré que sa demande était similaire à celle qu'il avait formulée lors du précédent rassemblement du G7 à Washington, D.C., le mois dernier, lorsqu'il avait qualifié la chute du yen de "plutôt rapide".

Les économies avancées du G7 ont convenu que les marchés devraient déterminer les taux de change, que le groupe se coordonnera étroitement sur les mouvements de devises et que les mouvements excessifs et désordonnés des taux de change nuiraient à la croissance.

Bien que le yen ait quelque peu rebondi par rapport au dollar dans le cadre du vaste repli de la devise américaine jeudi, de nombreux analystes s'attendent à ce que les perspectives de hausse régulière des taux d'intérêt par la Réserve fédérale soutiennent la tendance à la hausse du billet vert.

De nombreux dirigeants financiers du G7 ont également fait part de leurs inquiétudes concernant l'inflation, selon Suzuki, soulignant un sentiment croissant chez les décideurs politiques de la nécessité de répondre aux risques d'une croissance fulgurante des prix.

Dans un projet de communiqué obtenu par Reuters, les dirigeants financiers du G7 ont déclaré qu'ils allaient "continuer à surveiller de près les marchés compte tenu de la volatilité récente" et réaffirmer leurs engagements en matière de taux de change.

Le projet de communiqué indique également que les banques centrales du G7 "surveillent de près l'impact des pressions sur les prix sur les anticipations d'inflation et continueront à calibrer de manière appropriée le rythme du resserrement de la politique monétaire en fonction des données et en communiquant clairement." (Editing by Leslie Adler, Chizu Nomiyama and David Gregorio)