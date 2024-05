Le Japon prendra des mesures appropriées contre les mouvements excessifs de devises, a déclaré vendredi le ministre des finances Shunichi Suzuki, soulignant l'importance de la stabilité sur le marché des changes.

Suzuki a fait ces commentaires lors d'une conférence de presse régulière après la réunion du cabinet.

Le Japon publiera plus tard dans la journée des données indiquant s'il a dépensé de l'argent sur le marché des changes à la fin du mois d'avril et en mai.

Les traders soupçonnent le Japon d'avoir dépensé environ 9 000 milliards de yens (57,11 milliards de dollars) au total entre le 29 avril et le 2 mai pour stopper la chute du yen à son plus bas niveau depuis 34 ans, soit 160 pour un dollar américain, selon des estimations du secteur privé.

Suzuki a également déclaré que des taux d'intérêt plus élevés pourraient augmenter la charge des paiements d'intérêts du gouvernement et exercer une pression sur la politique fiscale.

Il a ajouté qu'un environnement de taux d'intérêt bas permettait une gestion de la dette sans heurts. "Nous devons maintenant redoubler d'efforts pour améliorer la santé budgétaire.

Le rendement des obligations d'État japonaises (JGB) à 10 ans a atteint 1,1 % cette semaine, son niveau le plus élevé depuis juillet 2011. (Reportage de Makiko Yamazaki ; Rédaction de Jacqueline Wong et Christopher Cushing)