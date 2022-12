Le Japon renverse l'Espagne et termine à la première place du groupe E !

Nouvel exploit de la sélection japonaise ! Comme face à l'Allemagne la semaine dernière, les Samouraïs Bleus ont renversé l'Espagne jeudi soir lors de la dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2022 (2-1). La Roja avait pourtant parfaitement débuté la rencontre avec un but de la tête d'Alvaro Morata en début de match (11e) et aucune frappe japonaise dans le premier acte. L'entrée de Ritsu Doan à la pause a tout changé pour la sélection nippone. Le joueur de Fribourg est venu égaliser dès le début de la seconde période alors que Ao Tanaka a doublé la mise quelques minutes plus tard. Ce succès permet au Japon de s'emparer de la première place du groupe E avec 6 points. De son côté, l'Espagne termine à la 2e place, devant l'Allemagne à la différence de buts malgré la victoire de la Mannschaft face au Costa Rica (4-2). Le 5 décembre prochain, le Japon défiera la Croatie en 8e de finale, alors que l'équipe de Luis Enrique affrontera le Maroc le lendemain.

par Matthieu Cointe (iDalgo)