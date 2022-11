Le Japon reprendra les enchères d'éoliennes offshore en décembre avec des règles révisées

Le calendrier du deuxième grand cycle d'enchères visant à sélectionner les opérateurs de quatre nouvelles zones capables de générer 1,8 gigawatt (GW) d'énergie éolienne offshore par an a été présenté par le ministère à un comité d'experts chargé de discuter des moyens de promouvoir les énergies renouvelables.

Dans le cadre de la stratégie de décarbonisation du Japon, le gouvernement prévoit d'installer jusqu'à 10 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2030 et jusqu'à 45 GW d'ici 2040.

Mais une vente aux enchères pour la zone de Happo-Noshiro, dans le nord du Japon, a été brusquement suspendue en mars après des plaintes d'entreprises concernant le manque de clarté du processus de soumission.

Les critiques se sont multipliées après que le gouvernement ait sélectionné en décembre dernier trois consortiums, tous dirigés par Mitsubishi Corp, pour exploiter les trois zones lors du premier grand cycle d'enchères offshore.

Après de longues discussions et de nombreux commentaires publics, les ministères de l'industrie et de la terre ont modifié les règles d'appel d'offres à la fin du mois dernier, accordant une note d'évaluation plus élevée aux opérateurs qui soumettent des dates de démarrage plus précoces et fixant une limite de 1 GW aux offres qu'un consortium peut remporter lorsque plusieurs zones océaniques sont mises aux enchères.

Pour décourager une focalisation sur le seul prix, le processus d'évaluation donnera à toutes les offres inférieures au marché un score égal dans leur évaluation sur le prix.

Des entreprises mondiales, dont le danois Orsted et l'allemand RWE, ont manifesté leur intérêt pour le marché japonais, mais des sources industrielles affirment que la limitation du montant qu'un groupe peut gagner est décourageante car elle réduit le potentiel d'économies d'échelle.

Un fonctionnaire du ministère a déclaré que le programme était conçu pour couvrir les étapes préliminaires et qu'il serait baissé une fois que les enchères initiales auraient eu lieu.