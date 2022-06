Le Japon reprendra les enchères de l'énergie éolienne offshore d'ici la fin de l'année après avoir révisé les règles.

Cette reprise fait suite à la suspension abrupte d'une vente aux enchères en mars pour un parc éolien offshore à Happo-Noshiro, dans le nord du Japon. Selon des sources industrielles, cette suspension est intervenue suite aux critiques des entreprises concernant le manque de clarté du processus d'appel d'offres.

Les critiques se sont multipliées après la sélection par le gouvernement, fin décembre, de trois consortiums tous dirigés par Mitsubishi Corp pour exploiter trois projets d'énergie éolienne offshore à Akita, dans le nord du Japon, et à Chiba, près de Tokyo.

Les changements proposés, présentés jeudi par les ministères de l'industrie et de la terre à un panel d'experts, donneraient un score d'évaluation plus élevé aux opérateurs qui soumettent des dates de démarrage plus tôt et fixeraient une limite aux offres qu'un consortium peut remporter lorsque plusieurs zones océaniques sont mises aux enchères.

Pour décourager les enchères qui se concentrent uniquement sur le prix, le processus d'évaluation traitera toutes les offres inférieures au prix du marché avec un score égal dans leur évaluation du prix.

Le gouvernement affirme que ces changements sont nécessaires car le Japon doit développer plus rapidement les énergies renouvelables à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait monter en flèche les prix de l'énergie.

L'énergie éolienne offshore est un élément clé de la stratégie de décarbonisation du Japon et le gouvernement prévoit d'installer jusqu'à 10 gigawatts (GW) de capacité éolienne offshore d'ici 2030 et jusqu'à 45 GW d'ici 2040 pour réduire les émissions.

Un certain nombre de sociétés mondiales d'énergie éolienne, telles que le danois Orsted et l'allemand RWE, sont désireuses de pénétrer le marché japonais.