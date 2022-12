Le Japon s'apprête à maintenir des taux ultra-bas mais les doutes sur le plafond de rendement augmentent

La décision de la BOJ contrasterait avec les hausses de taux d'intérêt de la semaine dernière par ses homologues américains et européens visant à contrer les pressions persistantes sur les prix.

Lors d'une réunion de deux jours qui s'achèvera mardi, on s'attend à ce que la BOJ maintienne inchangés ses objectifs de contrôle de la courbe des taux (YCC) fixés à -0,1% pour les taux d'intérêt à court terme et autour de zéro pour le rendement des obligations à 10 ans.

Le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, devrait également souligner, lors de son briefing d'après réunion, la détermination de la banque à maintenir une politique ultra-libre jusqu'à ce que l'inflation atteigne durablement 2 %, selon les analystes.

Mais alors que certains de ses collègues membres du conseil d'administration laissent entendre qu'ils sont en faveur de la politique monétaire, M. Kuroda devrait être confronté à des questions difficiles sur le coût croissant de l'assouplissement prolongé et la durée de vie de l'YCC, qui a été introduit pour la première fois en 2016.

Il est maintenant de plus en plus difficile de savoir si les assurances de Kuroda peuvent calmer les spéculations croissantes du marché selon lesquelles la BOJ modifiera le YCC lorsque le second mandat de cinq ans du gouverneur dovish prendra fin en avril prochain.

Les marchés spéculent sur le fait que la BOJ modifiera son plafond de rendement et permettra aux taux d'intérêt à long terme d'augmenter davantage lorsqu'un nouveau gouverneur de banque centrale prendra la barre.

Le yen a grimpé et les obligations d'État ont subi une pression lundi après que les médias ont rapporté que le gouvernement envisagera l'année prochaine de réviser une déclaration commune avec la BOJ qui engage la banque à atteindre son objectif d'inflation de 2 % dès que possible.

"La BOJ a été en mesure de maintenir le YCC pendant si longtemps parce que l'inflation était éloignée de son objectif de 2 %", a déclaré l'ancien vice-gouverneur de la BOJ, Hirohide Yamaguchi, qui est considéré comme un candidat pour devenir le prochain gouverneur de la banque centrale.

"Lorsque les prix commencent à augmenter, il est très difficile de maintenir le YCC", a-t-il ajouté, soulignant la possibilité d'une hausse de l'objectif de rendement à 10 ans l'année prochaine.

Les craintes de récession aux États-Unis et le ralentissement de la croissance chinoise ont assombri les perspectives de l'économie japonaise, qui dépend des exportations, aidant ainsi la BOJ à justifier le maintien d'une politique ultra-libre.

Mais avec une inflation dépassant l'objectif de la BOJ pour sept mois consécutifs en octobre, les taux ultra-bas de la banque ont suscité des critiques publiques pour avoir alimenté une chute indésirable du yen qui a fait augmenter le coût des importations.

Des sources ont déclaré à Reuters que le débat sur la manière de supprimer le plafond de rendement de la BOJ pourrait s'accélérer l'année prochaine, à condition que les salaires augmentent et que les risques économiques majeurs restent contenus.